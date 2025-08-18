augusztus 18., hétfő

Most a csemegeszőlő segít egészségünk megőrzésében - Mutatjuk, hogyan!

Még élvezetes a jó minőségű dinnye fogyasztása, minőségben kiválót hoz az őszibarack és a szilva, de a csemegeszőlő formájában máris itt az új kedvenc az augusztus végi piacokon. A csemegeszőlő nem csak finom, de roppant egészséges is a fogyasztása.

Kaszás Endre
Most a csemegeszőlő segít egészségünk megőrzésében - Mutatjuk, hogyan!

A nyár végi – őszi időszak egyik legkedveltebb gyümölcse a csemegeszőlő. Különleges beltartalmi értékeinek köszönhetően nem véletlenül tartozik az egyik legnépszerűbb és legnagyobb mennyiségben fogyasztott gyümölcsök közé a világon. Magyarországon augusztus közepén-végén jelenik meg a piacokon a hazai csemegeszőlő, korai érésű fajtákkal. Ennek bizonyítékáért elég kimenni a pécsi, baranyai piacokra, ahol már most a csemegeszőlő gazdag kínálatával találkozhatunk.

A csemegeszőlő nem csak a piacon nagy sláger, Baranyában már fesztiválokat is szerveznek vonzerejében bízva
A csemegeszőlő nem csak a piacon nagy sláger, Baranyában már fesztiválokat is szerveznek vonzerejében bízva. Fotó: MW / Forrás:  MW

Az új kedvenc ára meglehetősen széles skálán mozog. A Pécsi Vásárcsarnokban a házi szedésű, kis- vagy őstermelői csemegeszőlő kilóját már 600 forintért is megkaphatjuk, míg a nagygazdaságok kifejezetten erre a piacra szánt termékei bizony akár ezer forinttal is többe kerülhetnek kilónként. A piacozók szívesen is válogatnak a felhozatalból, ami a csúcson lévő dinnye és a kisebb hozammal, de korán érkező őszibarack mellett színesíti a piaci kínálatot.

A választék pedig bőséges. Utánanézve kiderült, hogy a Nemzeti Fajtajegyzékben napjainkban 43 államilag minősített csemegeszőlő fajta és 2 csemegeszőlő klón található. Ugyanakkor a fogyasztási szokások arra is rámutattak, hogy számos borszőlőként besorolt fajta is keresett étkezési szőlőként. A fajták sokszínűségének köszönhetően folyamatos érési sort kapunk, így júliustól októberig fogyaszthatjuk a gyümölcsöt. A korai érésűek közül kedvelt a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály, a Saszlák (chasselas), középérésűekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia kincse, a késői érésűek közül a Hamburgi muskotály, az Afuz Ali, a Moldova.

Idén korán indult, hosszúnak ígérkezik a csemegeszőlő szezonja

Korán indult, hosszú lehet a csemegeszőlő szezonja, ami jó hír a fogyasztók számára. A gyümölcs kedvelőinek fontos információ, hogy vásárláskor, saját szedéskor figyelni kell arra, hogy a szőlő nem utóérő gyümölcs. Ha a fürtöket nem teljes érésben szedik le, akkor azok éretlenek is maradnak. Minél érettebb a szőlő, annál értékesebb a szervezet számára, mivel annál több antioxidánst tartalmaz. A hűtőben a szőlő egy hétig is eláll úgy, hogy sem minőségéből, sem pedig élvezeti értékéből nem veszít.

 

 

