Most a csemegeszőlő segít egészségünk megőrzésében - Mutatjuk, hogyan!

A nyár végi – őszi időszak egyik legkedveltebb gyümölcse a csemegeszőlő. Különleges beltartalmi értékeinek köszönhetően nem véletlenül tartozik az egyik legnépszerűbb és legnagyobb mennyiségben fogyasztott gyümölcsök közé a világon. Magyarországon augusztus közepén-végén jelenik meg a piacokon a hazai csemegeszőlő, korai érésű fajtákkal. Ennek bizonyítékáért elég kimenni a pécsi, baranyai piacokra, ahol már most a csemegeszőlő gazdag kínálatával találkozhatunk.

A csemegeszőlő nem csak a piacon nagy sláger, Baranyában már fesztiválokat is szerveznek vonzerejében bízva. Fotó: MW / Forrás: MW

Az új kedvenc ára meglehetősen széles skálán mozog. A Pécsi Vásárcsarnokban a házi szedésű, kis- vagy őstermelői csemegeszőlő kilóját már 600 forintért is megkaphatjuk, míg a nagygazdaságok kifejezetten erre a piacra szánt termékei bizony akár ezer forinttal is többe kerülhetnek kilónként. A piacozók szívesen is válogatnak a felhozatalból, ami a csúcson lévő dinnye és a kisebb hozammal, de korán érkező őszibarack mellett színesíti a piaci kínálatot.

A választék pedig bőséges. Utánanézve kiderült, hogy a Nemzeti Fajtajegyzékben napjainkban 43 államilag minősített csemegeszőlő fajta és 2 csemegeszőlő klón található. Ugyanakkor a fogyasztási szokások arra is rámutattak, hogy számos borszőlőként besorolt fajta is keresett étkezési szőlőként. A fajták sokszínűségének köszönhetően folyamatos érési sort kapunk, így júliustól októberig fogyaszthatjuk a gyümölcsöt. A korai érésűek közül kedvelt a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály, a Saszlák (chasselas), középérésűekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia kincse, a késői érésűek közül a Hamburgi muskotály, az Afuz Ali, a Moldova.