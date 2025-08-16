A csirkehúsnál sem árt a mélylevegő vásárláskor

Ha csirkehús, akkor a filézett mell a sláger, legyen a felhasználás módja rántva, grillezve, ragunak kockázva. Az biztos, hogy friss salátával tálalva kiváló könnyű, ám tápláló nyári étel, akár diétázók, súlykontrollon lévők számára is. Vásárlásnál azonban vegyünk mély levegőt, mert a csirkehús, azon belül a csirkemell ára meghatározó kiadási tétellé vált. Ennek a húsfélének a kiskereskedelmi ára 2300-2400 forint körül mozog, ettől lefelé csak akciók keretében tér el. De egyes húsboltokban ennél drágábban is lehet kapni, mondjuk, ha nem kizárólag tápon nevelt baromfiból származik. Az éves drágulás mértéke 20-22 százalékos.

A csirkehús az egyik legkelendőbb hozzávaló a nyári ételekhez - az ára viszont szinte folyamatosan növekedik

Vásárlóként az sem jelent vígaszt, ha az üzletekben árrésstopos termékként van feltüntetve a csirkemell, mert a fizetendő nem az árréstől, hanem a beszállítói árak növekedésétől emelkedik. A tartók a drágulást a költségek, elsősorban a takarmányra fizetett kiadások emelkedésével magyarázzák.

Az sem sokat tud takarékoskodni, akik csirkemell helyett a tojást favorizálja. A ketreces tartásból származó tojás ára ugyanis egyharmadával emelkedett egy év alatt, a mélyalmos ára pedig majd negyedével. Mérettől függően 60-100 forintos darabáron számolhatunk, és az árrésstop pozitív hatását itt sem érzékelhetjük alapvető könnyítésként.

A csirkehús és a tojás ára függ a baromfiállomány létszámának alakulásától is

A két kedvelt fogás előállítása egyébként vegyes képet mutat Baranya megyében. Míg a baromfiállomány létszáma csekély növekedéssel elérte a 15,5 milliót, addig a tojást produkáló tojók száma csökkent.