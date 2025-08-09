Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni a csöves kukorica vásárlásakor

Szó se róla, szemre nagyon szép, tömött sorokban sárgállanak a szemek a gúlába rakott csöves kukorica darabjain a Pécsi Vásárcsarnokban. Bár többen is állították, hogy már 150 forintért is hozzá lehet jutni a nyári csemege darabjához, pénteken 200 forint alatt nem nagyon lehetett kapni belőle a piacon. Tekintettel arra, hogy egy hétvégi családi adag 10-12 csőnél kezdődik, könnyen kiszámolható, hogy ez a desszert 2000-2500 forintba jöhet alkalmanként.

Csöves kukorica: a kezdeti hiány után a napokban már nem lehet panasz a kínálatra a piacokon

A múlté már az az idő, amikor néhány évc (2022-23) még száz forint alatt hozzá lehetett jutni fő szezonban a csemege csöves kukoricához. A darabok és a rajta lévő szemek nagyságától függően 70, 80 és 90 forintért adták a kukoricát Baranyában. Ehhez képest 3-4 hete a termék nyitó ára darabonként 450-500 forint volt a helyi piacokon.

– Az okokat mindenek előtt a gazdálkodási körülményekben kell keresni – mondta érdeklődésünkre Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Vármegyei Szervezetének elnöke.