1 órája
Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni a csöves kukorica vásárlásakor
Néhány hét alatt a felére esett vissza a csöves kukorica ára a piacokon, azonban még így sem olcsó mulatság a nyári csemege beszerzése. A Pécsi Vásárcsarnokban pénteken 200-250 forintért adták a csöves kukorica darabját, szemben a néhány héttel ezelőtti 450-500 forintos árral.
Szó se róla, szemre nagyon szép, tömött sorokban sárgállanak a szemek a gúlába rakott csöves kukorica darabjain a Pécsi Vásárcsarnokban. Bár többen is állították, hogy már 150 forintért is hozzá lehet jutni a nyári csemege darabjához, pénteken 200 forint alatt nem nagyon lehetett kapni belőle a piacon. Tekintettel arra, hogy egy hétvégi családi adag 10-12 csőnél kezdődik, könnyen kiszámolható, hogy ez a desszert 2000-2500 forintba jöhet alkalmanként.
A múlté már az az idő, amikor néhány évc (2022-23) még száz forint alatt hozzá lehetett jutni fő szezonban a csemege csöves kukoricához. A darabok és a rajta lévő szemek nagyságától függően 70, 80 és 90 forintért adták a kukoricát Baranyában. Ehhez képest 3-4 hete a termék nyitó ára darabonként 450-500 forint volt a helyi piacokon.
– Az okokat mindenek előtt a gazdálkodási körülményekben kell keresni – mondta érdeklődésünkre Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Vármegyei Szervezetének elnöke.
– A hideg május miatt késve és kisebb mennyiségben jutott a piacra a hazai termesztésű csemegekukorica. Ráadásul jelentősen megemelkedtek a vetőmagok árai és a termelési költségek is. Ezt érvényesítik áraikban a termelők, amit tovább adnak az értékesítők is.
Az agrárkamara helyi elnöke elmondta azt is, hogy ne legyenek illúzióink, ennél sokkal olcsóbb már nem lesz a csöves csemegekukorica. A terméket várhatóan szeptemberben is elérhetik majd a vásárlók, de abban az időszakban már újra számítani kell az árak felfelé kúszására.
A drága csöves kukorica mellett jó árú zöldségek is vannak a piacon
Jó hír viszont a piacról, hogy elviselhető induló áron – 500-600 forintért – kapható már a paradicsom és a paprika kilója, jó áron elérhetőek a nyár kedvencei, a tökfélék.
Ami a gyümölcsök felhozatalát illeti, most az őszibarackból van igazán gazdag kínálat, amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy a kajszinál jobb áron (már 1200-1300 forinttól - adják a standokon. Szép kínálattal robbant be a piacra a hazai termesztésű áfonya, és ezen a hétvégén mutatóban már találkozhatunk a piacokon az első idei csemegeszőlő szállítmányokkal is.