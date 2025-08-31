Tilos, mégis sokan megcsinálják: így bukhat nagyot a sofőr, aki kiíratja a DPF-szűrőt

Mi is az a DPF szűrő, vagyis részecskeszűrő? A dízelmotorok kipufogórendszerében található egy speciális szűrő, amelynek feladata, hogy a káros, főként koromszerű részecskéket megfogja, mielőtt azok a levegőbe jutnának. Az Európai Unió szigorú környezetvédelmi előírásai miatt ez a berendezés kötelező minden modern dízelautóban. A DPF szűrőt illető tudnivalókról a Vaol.hu készített egy összefoglalót a napokban.

Vajon tényleg megéri kivetetni a DPF szűrőt? Forrás: MW

Mire jó a részecskeszűrő?

Levegő tisztábban tartása: nem engedi, hogy a fekete korom kijusson a légkörbe.

nem engedi, hogy a fekete korom kijusson a légkörbe. Egészségvédelem: a koromszemcsék belélegezve károsítják a tüdőt és növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát.

a koromszemcsék belélegezve károsítják a tüdőt és növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát. Szabályok betartása: nélküle az autó nem teljesíti a hatályos környezetvédelmi normákat.

Hogyan működik a DPF szűrő?

A kipufogógáz áthalad a szűrőn, a szilárd részecskék pedig fennakadnak. Egy idő után a szűrő telítődik, ezért szükséges az úgynevezett regeneráció: a rendszer magas hőfokon kiégeti a lerakódott kormot. Ez jellemzően 600–700 kilométerenként történik meg.

Mi történik, ha eltömődik?

Csökken a motor ereje és teljesítménye

Erősebb füst és szag jelentkezik

A műszerfalon hibajelzés villan fel

A javítás ára több százezer forintra rúghat (250 ezertől akár 1 millió forintig)

Szabad eltávolítani?

Röviden: nem. Bár sokan megoldásként a szűrő kiszerelését és a motorvezérlő átírását választják, ez szabálytalan, környezetszennyező, és komoly büntetésekhez vezethet.

Hogyan előzhető meg a problémás eltömődés?

Vezetéstechnika:

Hetente egyszer érdemes legalább 20–30 percet autópályán közlekedni 2500–3000-as fordulatszámon.

A rövid, városi utak kerülendők, mert ezek nem biztosítják a megfelelő hőfokot a regenerációhoz.

Ha a regenerálás folyamatban van (magasabb alapjárat, erősebb szag), ne állítsuk le az autót, hagyjuk végigfutni a folyamatot.

Karbantartás:

Alacsony SAPS-tartalmú motorolajat használj, mert ez kevesebb hamut termel.

Ha az EGR-szelep, az injektor vagy a turbó hibás, sok plusz korom kerül a rendszerbe – időben javíttasd ki.

Ne hagyd figyelmen kívül a figyelmeztető lámpákat, mert a korai reagálás sok költségtől megóvhat.

Tisztítás és javítás: