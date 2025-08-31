augusztus 31., vasárnap

Tilos, mégis sokan megcsinálják: így bukhat nagyot a sofőr, aki kiíratja a DPF-szűrőt

Dízelautó-tulajdonosok figyelem! Egy sokakat érintő kérdést járunk most körbe: vajon tényleg megéri kivetetni a DPF szűrőt?

Mi is az a DPF szűrő, vagyis részecskeszűrő? A dízelmotorok kipufogórendszerében található egy speciális szűrő, amelynek feladata, hogy a káros, főként koromszerű részecskéket megfogja, mielőtt azok a levegőbe jutnának. Az Európai Unió szigorú környezetvédelmi előírásai miatt ez a berendezés kötelező minden modern dízelautóban. A DPF szűrőt illető tudnivalókról a Vaol.hu készített egy összefoglalót a napokban.

Mire jó a részecskeszűrő?

  • Levegő tisztábban tartása: nem engedi, hogy a fekete korom kijusson a légkörbe.
  • Egészségvédelem: a koromszemcsék belélegezve károsítják a tüdőt és növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát.
  • Szabályok betartása: nélküle az autó nem teljesíti a hatályos környezetvédelmi normákat.

Hogyan működik a DPF szűrő?

A kipufogógáz áthalad a szűrőn, a szilárd részecskék pedig fennakadnak. Egy idő után a szűrő telítődik, ezért szükséges az úgynevezett regeneráció: a rendszer magas hőfokon kiégeti a lerakódott kormot. Ez jellemzően 600–700 kilométerenként történik meg.

Mi történik, ha eltömődik?

  • Csökken a motor ereje és teljesítménye
  • Erősebb füst és szag jelentkezik
  • A műszerfalon hibajelzés villan fel
  • A javítás ára több százezer forintra rúghat (250 ezertől akár 1 millió forintig)

Szabad eltávolítani?

Röviden: nem. Bár sokan megoldásként a szűrő kiszerelését és a motorvezérlő átírását választják, ez szabálytalan, környezetszennyező, és komoly büntetésekhez vezethet.

Hogyan előzhető meg a problémás eltömődés?

Vezetéstechnika:

  • Hetente egyszer érdemes legalább 20–30 percet autópályán közlekedni 2500–3000-as fordulatszámon.
  • A rövid, városi utak kerülendők, mert ezek nem biztosítják a megfelelő hőfokot a regenerációhoz.
  • Ha a regenerálás folyamatban van (magasabb alapjárat, erősebb szag), ne állítsuk le az autót, hagyjuk végigfutni a folyamatot.

Karbantartás:

  • Alacsony SAPS-tartalmú motorolajat használj, mert ez kevesebb hamut termel.
  • Ha az EGR-szelep, az injektor vagy a turbó hibás, sok plusz korom kerül a rendszerbe – időben javíttasd ki.
  • Ne hagyd figyelmen kívül a figyelmeztető lámpákat, mert a korai reagálás sok költségtől megóvhat.

Tisztítás és javítás:

  • Szervizben kényszerregenerációval újra működőképessé tehető a szűrő.
  • Professzionális tisztítás (ultrahangos, vegyszeres) gyakran szinte újszerű állapotot eredményez.
  • Csere csak akkor szükséges, ha a szűrő megreped vagy teljesen elhasználódik.

 

