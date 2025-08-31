DPF
Tilos, mégis sokan megcsinálják: így bukhat nagyot a sofőr, aki kiíratja a DPF-szűrőt
Dízelautó-tulajdonosok figyelem! Egy sokakat érintő kérdést járunk most körbe: vajon tényleg megéri kivetetni a DPF szűrőt?
Mi is az a DPF szűrő, vagyis részecskeszűrő? A dízelmotorok kipufogórendszerében található egy speciális szűrő, amelynek feladata, hogy a káros, főként koromszerű részecskéket megfogja, mielőtt azok a levegőbe jutnának. Az Európai Unió szigorú környezetvédelmi előírásai miatt ez a berendezés kötelező minden modern dízelautóban. A DPF szűrőt illető tudnivalókról a Vaol.hu készített egy összefoglalót a napokban.
Mire jó a részecskeszűrő?
- Levegő tisztábban tartása: nem engedi, hogy a fekete korom kijusson a légkörbe.
- Egészségvédelem: a koromszemcsék belélegezve károsítják a tüdőt és növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát.
- Szabályok betartása: nélküle az autó nem teljesíti a hatályos környezetvédelmi normákat.
Hogyan működik a DPF szűrő?
A kipufogógáz áthalad a szűrőn, a szilárd részecskék pedig fennakadnak. Egy idő után a szűrő telítődik, ezért szükséges az úgynevezett regeneráció: a rendszer magas hőfokon kiégeti a lerakódott kormot. Ez jellemzően 600–700 kilométerenként történik meg.
Mi történik, ha eltömődik?
- Csökken a motor ereje és teljesítménye
- Erősebb füst és szag jelentkezik
- A műszerfalon hibajelzés villan fel
- A javítás ára több százezer forintra rúghat (250 ezertől akár 1 millió forintig)
Szabad eltávolítani?
Röviden: nem. Bár sokan megoldásként a szűrő kiszerelését és a motorvezérlő átírását választják, ez szabálytalan, környezetszennyező, és komoly büntetésekhez vezethet.
Hogyan előzhető meg a problémás eltömődés?
Vezetéstechnika:
- Hetente egyszer érdemes legalább 20–30 percet autópályán közlekedni 2500–3000-as fordulatszámon.
- A rövid, városi utak kerülendők, mert ezek nem biztosítják a megfelelő hőfokot a regenerációhoz.
- Ha a regenerálás folyamatban van (magasabb alapjárat, erősebb szag), ne állítsuk le az autót, hagyjuk végigfutni a folyamatot.
Karbantartás:
- Alacsony SAPS-tartalmú motorolajat használj, mert ez kevesebb hamut termel.
- Ha az EGR-szelep, az injektor vagy a turbó hibás, sok plusz korom kerül a rendszerbe – időben javíttasd ki.
- Ne hagyd figyelmen kívül a figyelmeztető lámpákat, mert a korai reagálás sok költségtől megóvhat.
Tisztítás és javítás:
- Szervizben kényszerregenerációval újra működőképessé tehető a szűrő.
- Professzionális tisztítás (ultrahangos, vegyszeres) gyakran szinte újszerű állapotot eredményez.
- Csere csak akkor szükséges, ha a szűrő megreped vagy teljesen elhasználódik.
