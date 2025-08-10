augusztus 11., hétfő

Tegnap, 15:40

Egy pécsi cég lett a legjobb, van mire büszkének lennünk

Címkék#Magyar Ipari Célgép Nagydíj#mintaoltalom#pályamunka#díj

A magyar ipari innovációban újabb kiemelkedő eredmény született: a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerv: PBKIK) tagja, a Büttner Kft. elnyerte a 2025-ös Magyar Ipari Célgép Nagydíj első díját a „Vegyipari gépek” kategóriában.

Bama.hu
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: SibRapid

A Pécs-Baranyai Iparkamara beszámolója szerint a 116 pályamunka közül kiválasztott berendezésük, egy saját fejlesztésű CVD (Chemical Vapor Deposition) bevonatoló gép, amely nemcsak technológiai újdonságot képvisel, hanem hozzájárul a hazai ipar versenyképességének erősítéséhez is.

A zsűri a berendezés innovációs értékét, gazdaságosságát, energiahatékonyságát és ipari alkalmazhatóságát emelte ki. A gép használati mintaoltalommal védett, ipari környezetben bizonyított. A technológia bérbevonatolási szolgáltatásként is elérhető – segítve más vállalkozásokat a gyártási költségek csökkentésében és a szerszámélettartam növelésében.

 

