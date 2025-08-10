1 órája
Egy pécsi cég lett a legjobb, van mire büszkének lennünk
A magyar ipari innovációban újabb kiemelkedő eredmény született: a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerv: PBKIK) tagja, a Büttner Kft. elnyerte a 2025-ös Magyar Ipari Célgép Nagydíj első díját a „Vegyipari gépek” kategóriában.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: SibRapid
A Pécs-Baranyai Iparkamara beszámolója szerint a 116 pályamunka közül kiválasztott berendezésük, egy saját fejlesztésű CVD (Chemical Vapor Deposition) bevonatoló gép, amely nemcsak technológiai újdonságot képvisel, hanem hozzájárul a hazai ipar versenyképességének erősítéséhez is.
A zsűri a berendezés innovációs értékét, gazdaságosságát, energiahatékonyságát és ipari alkalmazhatóságát emelte ki. A gép használati mintaoltalommal védett, ipari környezetben bizonyított. A technológia bérbevonatolási szolgáltatásként is elérhető – segítve más vállalkozásokat a gyártási költségek csökkentésében és a szerszámélettartam növelésében.