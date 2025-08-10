augusztus 11., hétfő

Tegnap, 9:00

Érdemes Kínában gondolkodni? Nagyon úgy fest, hogy igen!

Címkék#Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara#kamara#digitalizáció

Ismét kínai gazdasági delegáció látogatott Pécsre, ez alkalommal Guizhou tartományból, hogy feltérképezze az együttműködés lehetőségét baranyai gazdasági szereplőkkel.

A Pécs-Baranyai Iparkamara beszámolója szerint idén ez a harmadik tartomány, amely a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát ilyen szándékkal keresi, ami igazolja a gazdasági önkormányzat azon törekvését, hogy külföldi befektetőket vonzzon a térségbe. Számos nemzetközi partnerséget építő programja mellett ennek érdekében indította a kamara a több ország, régió viszonylatában működtetett Üzletfejlesztési Követi programját is.

A delegáció tagjai a tartomány iparfejlesztéséért, digitalizációjáért és külkapcsolataiért felelős magas rangú tisztviselők voltak, akik az előadások során az ipari, energetikai és oktatási kapcsolatokra fókuszáltak. A Baranya Vármegyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara képviselői részleteiben bemutatták az ezeken a területeken lehetséges kooperációkat.

 

