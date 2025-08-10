Érdemes Kínában gondolkodni? Nagyon úgy fest, hogy igen!

A Pécs-Baranyai Iparkamara beszámolója szerint idén ez a harmadik tartomány, amely a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát ilyen szándékkal keresi, ami igazolja a gazdasági önkormányzat azon törekvését, hogy külföldi befektetőket vonzzon a térségbe. Számos nemzetközi partnerséget építő programja mellett ennek érdekében indította a kamara a több ország, régió viszonylatában működtetett Üzletfejlesztési Követi programját is.