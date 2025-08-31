Extrém nyugdíj + élelmiszer-utalvány: így járhatnak jobban a pécsi nyugdíjasok

A 2025-ös év több szempontból is fordulópont lehet a magyar nyugdíjasok számára. Az egyik legfontosabb változás, hogy a kormány döntése értelmében a nyugdíj mellé élelmiszer-utalványokat is kapnak az idősek. Az intézkedés célja, hogy enyhítse az infláció és a megemelkedett élelmiszerárak hatásait, hiszen a mindennapi bevásárlás mára komoly terhet jelent még azoknak is, akik átlagnyugdíjból élnek. Emellett bevezetik az úgynevezett extrém nyugdíj lehetőségét. Ez elsősorban azokat érinti, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben munkát vállaltak, majd amikor elérték a hivatalos nyugdíjkorhatárt, ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult át. Számukra a 2025-ös valorizációs szorzók lehetőséget kínálnak az ellátás újraszámítására, amely magasabb nyugdíjat eredményezhet. A szabályozás különösen az 1959-ben születetteknek kedvez, akik idén töltik be a 65. életévüket, és jogosultak lehetnek a kedvezőbb számításra.

A nyugdíjasok jól járnak: extrém nyugdíj és élelmiszer-utalvány is segít nekik

Extrém nyugdíj – mit jelent mindez a mindennapokban?

Az új rendszer kettős könnyebbséget hozhat: egyrészt az élelmiszer-utalványok azonnali segítséget jelentenek a mindennapi kiadásokban, másrészt a nyugdíjak újraszámítása hosszabb távon biztosíthat magasabb havi jövedelmet azoknak, akik érintettek.

A kormányzati kommunikáció szerint a cél egyértelmű: a leginkább kiszolgáltatott társadalmi rétegek támogatása. Az élelmiszer-utalvány széles körben lesz beváltható, így valóban hozzájárulhat a minőségi és egészséges élelmiszerek beszerzéséhez. A pontos felhasználási szabályokról ugyan még várható a részletes tájékoztatás, de a várakozásokat tekintve a nyugdíjasok körében egyértelmű az igény az ilyen jellegű támogatásokra.

Mit mit mondtak a pécsi nyugdíjasok az utalványról?

Pécsett több idős ember is megszólalt a bejelentés kapcsán. A helyiek többsége üdvözölte az intézkedést, bár sokan hangsúlyozták, hogy a nyugdíj mellé adott egyszeri 30 ezer forintos utalvány csak átmeneti könnyebbséget jelent.

Ez nem nagy összeg, de sokat számít” – mondta egy helyi nyugdíjas, hozzátéve, hogy egy élet munkája után minden apró támogatás elismerésnek számít. Egy másik pécsi úgy fogalmazott: „Gyorsan elmegy ez a pénz, ha az ember csak zöldséget vagy gyümölcsöt szeretne venni. Nagyon drága minden, így ez tényleg hasznos lehet.

Természetesen akadtak kritikusabb hangok is. Egy idős asszony például úgy vélte, a 30 ezer forint kevés, és reméli, hogy a jövőben több hasonló intézkedés születik. Ugyanakkor voltak olyan vélemények is, amelyek szerint már az is nagy segítség, ha a hónap végén kicsit könnyebb a bevásárlás.