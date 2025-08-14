És a te fizetésed vajon az átlag alatt vagy fölött van? Most kiderül!

A bérből, fizetésből élők megélhetésének ez a fő forrása: a nettó fizetés. A baranyai keresők körében ennek átlaga pontosan 400 ezer forint. Az átlagos érték mögött azonban több szempontból is nagy különbségek húzódnak meg.

A fizetések átlaga mögött komoly különbségek húzódnak többek között az egészségügyi szakterületen is

Ha ágazatonként nézzük a kereseteket, akkor a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb (idei első negyedévi) összesítése alapján a vendéglátásban dolgozók keresnek a leggyengébben Baranyában, ebben a profilban az átlagos nettó fizetés mintegy 260 ezer forint. Ha figyelembe vesszük, hogy ebben az átlagban – ahogy más ágazatok esetében is – benne vannak a felsőfokú végzettségű, vagy magasan kvalifikált szakemberek is, akkor nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a sor végén állók talán még a minimálbér nettóját sem érik el.

Hasonló a helyzet a szolgáltatási szektorban (nettó átlag: 290 ezer forint), illetőleg a kereskedelemben (nettó átlag: 325 ezer forint) is. Ennél árnyaltabb képet mutat az egészségügyi szektor mérőszáma (nettó átlag: 529 ezer forint), amely esetében az utóbbi években megemelkedett orvosi fizetések húzták felfelé az átlagot, az ellátásban dolgozó szakszemélyzet bére ugyanakkor elmarad a közös eredőtől.

A KSH friss baranyai adatainak tanúsága szerint a megyei átlagnál magasabb nettó átlagbérek csak a feldolgozóipart, a banki szférát, az informatikai profilt, illetőleg az oktatást jellemzik a már említett egészségügyi területen túlmenően. Szembeötlő ugyanakkor a korábban fizetések tekintetében is húzóágazatnak számító építőipar (nettó átlag: 317 ezer forint) gyengélkedése.

Fizetés tekintetében jelentős az elmaradásunk az országos átlagtól is

Térségi összevetésben a baranyai nettó átlag pontosan a tolnai magasabb és a somogyi alacsonyabb nettó átlagfizetések között találhatók. Fizetések szempontjából is egyértelmű az iparosodott észak-nyugati hazai megyék dominanciája, és mindenképpen figyelemre méltó, hogy a budapesti nettó átlagfizetések másfélszer nagyobbak, mint a baranyaiak. Nem utolsó sorban utóbbinak köszönhető az is, hogy az országos átlag (nettó 468 ezer forint) is meghaladja térségünk átlagbéreit.