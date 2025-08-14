1 órája
És a te fizetésed vajon az átlag alatt vagy fölött van? Most kiderül!
Hogy egy 400 ezer forintos nettó fizetés sok, vagy kevés, az nézőpont kérdése. Mindenesetre ennyi az átlag nettó fizetés jelenleg Baranyában. Az átlag mögött azonban ágazatonként és munkakörönként is óriási különbségek vannak.
A bérből, fizetésből élők megélhetésének ez a fő forrása: a nettó fizetés. A baranyai keresők körében ennek átlaga pontosan 400 ezer forint. Az átlagos érték mögött azonban több szempontból is nagy különbségek húzódnak meg.
Ha ágazatonként nézzük a kereseteket, akkor a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb (idei első negyedévi) összesítése alapján a vendéglátásban dolgozók keresnek a leggyengébben Baranyában, ebben a profilban az átlagos nettó fizetés mintegy 260 ezer forint. Ha figyelembe vesszük, hogy ebben az átlagban – ahogy más ágazatok esetében is – benne vannak a felsőfokú végzettségű, vagy magasan kvalifikált szakemberek is, akkor nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a sor végén állók talán még a minimálbér nettóját sem érik el.
Hasonló a helyzet a szolgáltatási szektorban (nettó átlag: 290 ezer forint), illetőleg a kereskedelemben (nettó átlag: 325 ezer forint) is. Ennél árnyaltabb képet mutat az egészségügyi szektor mérőszáma (nettó átlag: 529 ezer forint), amely esetében az utóbbi években megemelkedett orvosi fizetések húzták felfelé az átlagot, az ellátásban dolgozó szakszemélyzet bére ugyanakkor elmarad a közös eredőtől.
A KSH friss baranyai adatainak tanúsága szerint a megyei átlagnál magasabb nettó átlagbérek csak a feldolgozóipart, a banki szférát, az informatikai profilt, illetőleg az oktatást jellemzik a már említett egészségügyi területen túlmenően. Szembeötlő ugyanakkor a korábban fizetések tekintetében is húzóágazatnak számító építőipar (nettó átlag: 317 ezer forint) gyengélkedése.
Fizetés tekintetében jelentős az elmaradásunk az országos átlagtól is
Térségi összevetésben a baranyai nettó átlag pontosan a tolnai magasabb és a somogyi alacsonyabb nettó átlagfizetések között találhatók. Fizetések szempontjából is egyértelmű az iparosodott észak-nyugati hazai megyék dominanciája, és mindenképpen figyelemre méltó, hogy a budapesti nettó átlagfizetések másfélszer nagyobbak, mint a baranyaiak. Nem utolsó sorban utóbbinak köszönhető az is, hogy az országos átlag (nettó 468 ezer forint) is meghaladja térségünk átlagbéreit.