Komolyan megüthetjük a bokánkat

2 órája

Így fázhatsz rá a fizetős kapukkal – repkednek az 50 ezres helyszíni bírságok

Többeknek is rémálommá vált a nyaralás a plusz költségek miatt. Horvátországban a fizetőkapuk nem mindig működnek megfelelően.

Bama.hu
Így fázhatsz rá a fizetős kapukkal – repkednek az 50 ezres helyszíni bírságok

A horvátországi nyaralás repülővel és autóval is nagyon népszerű volt a 2025-ös nyár során, sőt, a helyiek még szeptemberben is hatalmas turista rohamra számítanak. Akadnak azonban kellemetlenségek, amelyek nagyon is el tudják rontani a pihenésünket. Olvasónk számolt be arról, miként járt pórul a fizetőkapuval Horvátországban. 

nem működő horvátországi fizetőkapu
A fizetőkapu drágább lehet, mint gondolnánk. Fotó: Lang Róbert / Forrás: MW

Horvátországi fizetőkapuk miatt fizetnek komoly bírságokat a magyarok

A fizetőkapu lényegében egy, a horvátországi autópálya használatára alkalmazott koncessziós alapon működő díjfizetési rendszer. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb autópálya-szakasz fizetős, és a használatért kilométer-alapú díjat kell fizetni: a kapuhoz érve kapsz egy kártyát, majd a kijáratnál leadod és a megtett úttal arányosan fizeted a horvátországi autópálya díjaknak megfelelően az összeget. 

Nem működő fizetőkapu Horvátországban

Mint minden rendszernek, ennek is megvannak a hibái: olvasónk több száz szintén pórul járó magyarral együtt több tízezer forintos helyszíni bírságot fizetett (természetesen euróban), mert nem kapott jegyet az egyik kapunál.

„Pécsről indultunk hajnalban, körülbelül reggel 7 órakor értünk Zágrábba, ahol kiállítottak minket oldalra. Ott volt valami irodaféleség és a férjemet oda hívták be. Közölték, hogy szabálytalanul jöttünk át a kapun, a férjem elmondta nekik, hogy nem világított egyik kapu sem, mindegyik fel volt nyitva, és hogy már 10 éve minden évben legalább kétszer, háromszor jövünk a tengerhez és eddig sosem találkoztunk ilyennel. Annyi, hogy mikor áthajtottunk, mi megálltunk és lehúzódtunk. A Google-ban keresgéltem, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a kapuk nem működnek és több cikket is találtam, amelyek szerint a pályák építése, felújítása miatt egyes kapukon az áthaladás ingyenes. Így mi is továbbhaladtunk. Zágrábnál 100 eurót kértek tőlünk, anélkül nem engedtek át. De a parkolások is hasonló kaliberűek. Két éve Pulában egy teljesen szabályos parkolásnál megbüntettek minket. Parkolási iroda zárva, a parkolóőr eltűnt, pedig a férjem kereste legalább fél óráig. Elég vastagon fogott a tolluk akkor is. Mi tényleg nagyon régóta járunk a horvátokhoz, de sajnos azt kell mondanom, hogy lassan abbahagyjuk, idén is csak egy rövid kiruccanást tettünk, inkább elutaztunk máshova. Akármennyire is szeretjük az Adriát, jövőre kihagyjuk”− mesélte el rossz tapasztalatukat a szomszédoknál tett nyaralás kapcsán Anita.

  • Olvasónk megosztotta történetét a közösségi médiában is, ahol rengetegen számoltak be arról, hogy ők is hasonlóan jártak. Adja magát a feltételezés, vajon utaznak a jóhiszemű turistákra?

Anitát − mint rutinos horvátországi nyaralót − annak kapcsán is faggattuk, mi a véleménye a szomszédok vendégszeretetéről?

„Az euró bevezetése óta kiváltképp utaznak a turistákra, amit valahol megértek, de az, hogy minden drágább és egyben a horvátországi vendéglátóhelyek minősége pedig romlott, ráadásul nem is keveset − na ezt már nehezebben nyeljük le.”

A horvátországi parkolási bírságok száma is megnőtt

Korábban foglalkoztunk azzal, hogy Horvátországban a parkolás kapcsán is rengeteg a probléma, szinte lesben állnak, hogy elszállíthassák a tilosban parkoló autókat. 

 

 

