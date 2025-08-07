Újra változik az üzemanyag ára! Érdemes átugrani Horvátországba tankolni?

Az augusztus 7-i adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 588 forint, míg a gázolajé 604 forint. Holnaptól azonban újabb árcsökkenés érkezik: a dízel literje várhatóan 602 forintra csökken. A trend tehát egyértelmű: miközben a benzin ára hetek óta stagnál, a gázolajé folyamatosan mérséklődik. Az árak csökkenése a világpiaci olajárak alakulásának és a finomítói költségek csökkenésének is köszönhető.

A gázolaj ára komolyan csökken.

Fotó: MW

Hol tankoljunk legolcsóbban gázolajat?

Baranyában továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a benzinkutak között. A legolcsóbb dízelárat Mágocson találjuk, a MolPartner kúton 594 forintért kínálják literjét. Pécshez legközelebb a kozármislenyi MPetrol kúton tankolhatunk kedvező áron, itt 599 forint/liter az aktuális ár. A benzineseknek is megéri Kozármislenybe vagy Geresdlakra menni, ahol a 95-ös benzin ára 579,9 forint.

Megéri Horvátországig menni tankolni?

A válasz röviden: nem. Horvátországban a dízel ára jelenleg 1,45–1,50 euró között mozog, ami a jelenlegi árfolyam mellett 590–610 forintos literárat jelent. Ez szinte megegyezik, vagy magasabb, mint a Baranyában elérhető árakkal az üzemanyag árváltozása után. Így pusztán az üzemanyag miatt nem éri meg a határon túlra autózni – különösen, ha a fogyasztás és az útiköltség is beleszámít.

Összességében tehát aki spórolni szeretne, annak továbbra is Baranya legolcsóbb kútjait érdemes figyelni – a dízel ára pedig lassan, de biztosan csökken tovább.