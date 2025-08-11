Gratulálunk! Ők lettek a legjobb oktatók és ő a legügyesebb diák Baranyában

Az oktatói és tanulói ösztöndíjak célja, hogy támogassák és elismerjék a gépipari szakképzésben részt vevő kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusokat és tanulókat.

A Pécs-Baranyai Iparkamara beszámolója szerint az oktatónként félmillió forintos DDGK Ösztöndíj nyertesei

Pap Tamás, Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

Petes Tamás, Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium

Szabó József, Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

Az elismerés azokat az oktatókat illeti meg, akik példás munkájukkal aktívan közreműködtek az ipari partnerek és az iskolák közötti kapcsolat erősítésében: üzemlátogatásokra kísérték klasztertagjainkhoz a diákjaikat, hogy megismerjék a környezetükben működő vállalkozásokat, mint leendő gyakorlati képzőhely vagy munkahely, továbbá a cégeknél található modern technológiákkal ismertették meg a fiatal szakember-tanoncokat.

A 2024/2025-ös tanév DDGK Tanulói Ösztöndíját (300.000 forintos támogatást) kiérdemelte:

Szilágyi Máté Tibor, a Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola – 10. évfolyamos gépjármű mechatronikus tanulója.