augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

46 perce

Gratulálunk! Ők lettek a legjobb oktatók és ő a legügyesebb diák Baranyában

Címkék#Baranya Vármegyei SZC#Pécs-Baranyai Iparkamara#tanév#pedagógus#diák#teljesítmény

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsment szerv:PBKIK) a 2024/2025-ös tanévben díjazta a legjobb diákokat és tanárokat.

Bama.hu
Gratulálunk! Ők lettek a legjobb oktatók és ő a legügyesebb diák Baranyában

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: industryviews

Az oktatói és tanulói ösztöndíjak célja, hogy támogassák és elismerjék a gépipari szakképzésben részt vevő kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusokat és tanulókat.

A Pécs-Baranyai Iparkamara beszámolója szerint az oktatónként félmillió forintos DDGK Ösztöndíj nyertesei

Pap Tamás, Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum
Petes Tamás, Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium
Szabó József, Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

Az elismerés azokat az oktatókat illeti meg, akik példás munkájukkal aktívan közreműködtek az ipari partnerek és az iskolák közötti kapcsolat erősítésében: üzemlátogatásokra kísérték klasztertagjainkhoz a diákjaikat, hogy megismerjék a környezetükben működő vállalkozásokat, mint leendő gyakorlati képzőhely vagy munkahely, továbbá a cégeknél található modern technológiákkal ismertették meg a fiatal szakember-tanoncokat.

A 2024/2025-ös tanév DDGK Tanulói Ösztöndíját (300.000 forintos támogatást) kiérdemelte:

Szilágyi Máté Tibor, a Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola – 10. évfolyamos gépjármű mechatronikus tanulója.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu