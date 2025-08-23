Brutális dugók várnak Horvátországban – itt a trükk, amivel kikerülheted őket!

A minap írtunk arról, hogy többeknek is rémálommá vált a nyaralás a plusz költségek miatt Horvátországban, mert az autópályákon a fizetőkapuk nem mindig működnek megfelelően. Egy pécsi hölgy el is mesélte tapasztalatát, aminek a végén 100 eurós lehúzásban volt része. Ugyanakkor a horvát autópályákon nem csak ez a bosszantó, hanem általános tapasztalat szerint a fizetőkapuknál jellemző totális dugó.

Ha Horvátország tengerpartjára vágyunk, készüljünk fel a hosszabb útra

Ez Zágráb-Lučko kapunál fordul elő, amelyet sokan csak a legtöbbet fotózott horvát turistalátványosságként emlegetnek a közösségi oldalakon. A rendszer ugyanis úgy működik, hogy a kapuknál kell jegyet váltani, és bár Zágrábig is van néhány – akár az M7-es felől, vagy Pécs felől Eszék irányában – ilyen, a horvát fővárosban aztán találkozik mindenki. A rutinos utazók alapvetően azt tanácsolták, hogy a szombati turnusváltásokat kikerülve, vasárnap, vagy pénteken induljanak, érkezzenek meg a tengerre. Az éjszakai utazásokat is javasolták, bár ezek nem minden esetben kivitelezhetőek például kisgyermekes családoknál.

Eddig ezekkel lehetett is valamennyit megúszni. Lapunk munkatársa a korábbi években vagy nem szombaton indult, vagy pedig eleve hanyagolta az autópályát. Mindkettőnek oka volt: egyrészt a kisebb utakon keresztül kicsit a lehetett így a tájban gyönyörködni, hiszen nagyon szép kis falvakon keresztül vezet az út délre, és a dugókkal kell szembesülni. Másrészt ha nem szombattól szombatig foglal az ember, akkor belefuthat kedvezményekbe is, el nem kelt szállásba is, a bátrabbak pedig akár a helyszínen is vadászhatnak apartmant.