Brutális dugók várnak Horvátországban – itt a trükk, amivel kikerülheted őket!
Gyönyörű a tenger, de sokszor kínlódás eljutni az Adriáig. Horvátországban alighanem reneszánszát élik majd a kisebb utak.
A minap írtunk arról, hogy többeknek is rémálommá vált a nyaralás a plusz költségek miatt Horvátországban, mert az autópályákon a fizetőkapuk nem mindig működnek megfelelően. Egy pécsi hölgy el is mesélte tapasztalatát, aminek a végén 100 eurós lehúzásban volt része. Ugyanakkor a horvát autópályákon nem csak ez a bosszantó, hanem általános tapasztalat szerint a fizetőkapuknál jellemző totális dugó.
Ez Zágráb-Lučko kapunál fordul elő, amelyet sokan csak a legtöbbet fotózott horvát turistalátványosságként emlegetnek a közösségi oldalakon. A rendszer ugyanis úgy működik, hogy a kapuknál kell jegyet váltani, és bár Zágrábig is van néhány – akár az M7-es felől, vagy Pécs felől Eszék irányában – ilyen, a horvát fővárosban aztán találkozik mindenki. A rutinos utazók alapvetően azt tanácsolták, hogy a szombati turnusváltásokat kikerülve, vasárnap, vagy pénteken induljanak, érkezzenek meg a tengerre. Az éjszakai utazásokat is javasolták, bár ezek nem minden esetben kivitelezhetőek például kisgyermekes családoknál.
Eddig ezekkel lehetett is valamennyit megúszni. Lapunk munkatársa a korábbi években vagy nem szombaton indult, vagy pedig eleve hanyagolta az autópályát. Mindkettőnek oka volt: egyrészt a kisebb utakon keresztül kicsit a lehetett így a tájban gyönyörködni, hiszen nagyon szép kis falvakon keresztül vezet az út délre, és a dugókkal kell szembesülni. Másrészt ha nem szombattól szombatig foglal az ember, akkor belefuthat kedvezményekbe is, el nem kelt szállásba is, a bátrabbak pedig akár a helyszínen is vadászhatnak apartmant.
Hiba volt, de van megoldás
Ebben az év gyerekek miatt az általánosságban megszokott rend alapján szombaton indultunk és autópályával próbálkoztunk Pécsről eljutni Dalmáciába, Trogir mellé. Egészen a hírhedt zágrábi kapuig minden rendben volt, pedig 10 óra körül értünk oda. Ott hatalmas sor várt, de mivel diákok segédkeztek jegyet adni a kapuknál, így viszonylag gyorsan áttértünk. Ezután jött az igazi feketeleves: az online navigációs program sorozatos dugókat mutatott, ami aztán be is következett. Hiszen a semmi közepén, tehát fizetőkapuktól több tíz kilométerekre jött az araszolás, a dugó, az ácsorgás – és nem baleset miatt. Egyszerűen a sztráda áteresztőképessége ennyit enged meg; sokkal több autó közlekedik most, mint amikor megépültek a pályák.
Horvátországot kikerülve?
Ezért visszafelé ugyan szombaton jöttünk, de végig kisebb utakat, valamint főutakat belőve Horvátországon keresztül. Így ugyan egymást érik a falvak és sok a felesleges 50-es korlátozás is, de mégis legalább normális tempóban lehetett haladni. Ráadásul Krka Nemzeti Park és a Plitvicei tavak mellett is elsuhantunk – a ráérősebbek pedig ezeknél is megállhatnak. Másik megoldás pedig Bosznián keresztül menni Baranya vármegyéből a horvát tengerpart déli részére, ami kilométerben jóval rövidebb, igaz időben nem biztos, hogy spórolunk, de Bosznia önmagában is szép ország, aki pedig a Mostar felé, a Neretva-völgyében egyszer végigmegy, az máskor is visszavágyik.
Északon sem jobb a helyzet
Az északi részre, Isztriába sokan Szlovénia felé próbálkoztak autópályákkal, de ott mostanában több útépítés miatt alakultak ki dugók. Így alternatívaként nekik is inkább a kisebb utakat lehet ajánlani.
Már egy ideje beszélnek róla
A fizetőkapus rendszer megszüntetésének dátumára több verzió is volt:
- volt olyan hír, hogy már tavaly év végén megszűnik a rendszer, de
- arról is volt szó, hogy idén nyár előtt,
- vagy év végén.
- Már arról is vannak híradások, hogy 2026-ban,
- vagy 2027-ben szűnik meg ez a rendszer.
Úgy tűnik, hogy ez esetben is igaz a "hiszem, ha látom" mondás.