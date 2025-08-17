augusztus 17., vasárnap

Munkaerőpiac

4 órája

Kapaszkodj meg! Az álláskeresők közel fele semmilyen pénzügyi ellátásra nem jogosult Baranyában

Kaszás Endre

Bár az idei év elejére csökkent a regisztrált álláskeresők száma (10 ezer fő) Baranya megyében, több szempontból is romlott a munkanélküliek helyzete a térségben. 

A KSH legfrissebb adatai szerint az ellátottak aránya csökkent az előző év azonos időpontjához képest az álláskeresők körében: 20%-uk szociális ellátásban, 17%-uk álláskeresési segélyben, míg 16%-uk álláskeresési járadékban részesült. A nyilvántartott állás nélküliek 48%-a ugyanakkor nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást, egy évvel korábban arányuk 45% volt.

 

 

