Kapaszkodj meg! Az álláskeresők közel fele semmilyen pénzügyi ellátásra nem jogosult Baranyában

A KSH legfrissebb adatai szerint az ellátottak aránya csökkent az előző év azonos időpontjához képest az álláskeresők körében: 20%-uk szociális ellátásban, 17%-uk álláskeresési segélyben, míg 16%-uk álláskeresési járadékban részesült. A nyilvántartott állás nélküliek 48%-a ugyanakkor nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást, egy évvel korábban arányuk 45% volt.