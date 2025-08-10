augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszahívás

Tegnap, 8:15

Két nagyon népszerű szalámival is komoly gondok vannak – ha vettél ilyet, vidd vissza azonnal!

Címkék#forgalom#tétel#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#vizsgálat#termék

Az Auchan Magyarország Kft. két termékének fogyasztói visszahívását kezdeményezte. Az Auchan Kedvenc szalámi szeletelt 75 g, valamint az Auchan Kedvenc Paprikás szalámi szeletelt 75 g termékek fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Bama.hu
Két nagyon népszerű szalámival is komoly gondok vannak – ha vettél ilyet, vidd vissza azonnal!

A bejelentés szerint egy önellenőrzés keretében történt vizsgálat során mutatták ki a szója jelenlétét a „szója, glutén és laktózmentes” jelöléssel ellátott termékekben. Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1.

Megnevezés: Auchan Kedvenc Paprikás szalámi szeletelt 75 g

Forgalmazó: AUCHAN Magyarország Kft

Vonalkód: 5999086455734

Minőségmegőrzési idő: 16.09.2025

Tételazonosító: L:4264

2. 

Megnevezés: Auchan Kedvenc Csemege szalámi szeletelt 75 g

Forgalmazó: AUCHAN Magyarország Kft

Vonalkód: 5999086455703

Minőségmegőrzési idő: 08.08.2025

Tételazonosító: L:4213

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu