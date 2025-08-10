Tegnap, 8:15
Két nagyon népszerű szalámival is komoly gondok vannak – ha vettél ilyet, vidd vissza azonnal!
Az Auchan Magyarország Kft. két termékének fogyasztói visszahívását kezdeményezte. Az Auchan Kedvenc szalámi szeletelt 75 g, valamint az Auchan Kedvenc Paprikás szalámi szeletelt 75 g termékek fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
A bejelentés szerint egy önellenőrzés keretében történt vizsgálat során mutatták ki a szója jelenlétét a „szója, glutén és laktózmentes” jelöléssel ellátott termékekben. Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
1.
Megnevezés: Auchan Kedvenc Paprikás szalámi szeletelt 75 g
Forgalmazó: AUCHAN Magyarország Kft
Vonalkód: 5999086455734
Minőségmegőrzési idő: 16.09.2025
Tételazonosító: L:4264
2.
Megnevezés: Auchan Kedvenc Csemege szalámi szeletelt 75 g
Forgalmazó: AUCHAN Magyarország Kft
Vonalkód: 5999086455703
Minőségmegőrzési idő: 08.08.2025
Tételazonosító: L:4213