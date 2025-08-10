Két nagyon népszerű szalámival is komoly gondok vannak – ha vettél ilyet, vidd vissza azonnal!

A bejelentés szerint egy önellenőrzés keretében történt vizsgálat során mutatták ki a szója jelenlétét a „szója, glutén és laktózmentes” jelöléssel ellátott termékekben. Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1.

Megnevezés: Auchan Kedvenc Paprikás szalámi szeletelt 75 g

Forgalmazó: AUCHAN Magyarország Kft

Vonalkód: 5999086455734

Minőségmegőrzési idő: 16.09.2025

Tételazonosító: L:4264

2.

Megnevezés: Auchan Kedvenc Csemege szalámi szeletelt 75 g

Forgalmazó: AUCHAN Magyarország Kft

Vonalkód: 5999086455703

Minőségmegőrzési idő: 08.08.2025

Tételazonosító: L:4213