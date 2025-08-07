augusztus 7., csütörtök

Már dolgoznak rajta

42 perce

Komoly gond van a banknál: duplán vonják le korábbi vásárlások összegét

Több helyről is úgy értesültünk, hogy az egyik legnagyobb banknál komoly problémák léptek fel – egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét.

Bama.hu
Az OTP hivatalos tájékoztatót is közzétett. Eszerint 

Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk.

Bár szerencsére nem tömeges jelenségről van szó, de információink szerint sok ügyfelet érint a hiba. Úgy tudjuk, hogy tényleg egy külső szolgáltatónál merült fel probléma, amelynek következményeként egyes tranzakciók duplán jelentek meg: ha valaki például már kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.

 

