Komoly gond van a banknál: duplán vonják le korábbi vásárlások összegét

Az OTP hivatalos tájékoztatót is közzétett. Eszerint

Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk.

Bár szerencsére nem tömeges jelenségről van szó, de információink szerint sok ügyfelet érint a hiba. Úgy tudjuk, hogy tényleg egy külső szolgáltatónál merült fel probléma, amelynek következményeként egyes tranzakciók duplán jelentek meg: ha valaki például már kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.