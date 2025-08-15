Villára fájna a fogad? Nem is gondolnád, Pécsen milyen gyönyörűek vannak eladósorban

Miközben a piacot a 3 százalékos hitellel megtámogatott első lakáshoz jutást segítő program tartja lázban, most is akadnak aktuális rekordok a legdrágább ingatlanok körében a baranyai megyeszékhelyen. Pécsen aktuálisan két ingatlan verseng ezért a címért, érdekesség, hogy egyik sem új építésű.

A Mecsek-oldalban található szecessziós villa most a legdrágább ingatlan a kínálati oldalon a baranyai megyeszékhelyen

A legdrágábban kínált pécsi ingatlanként egy 23 négyzetméteres szecessziós villát ajánlanak a potenciális érdeklődők figyelmébe a megyeszékhelyen 499 millió forintért. A közel ezer négyzetméteres telken az 1890-es években épült objektum a Mecsek-oldalban található, húsz éve teljes felújításon esett át. A mai kor igényeit is kielégítő tartalom mellett az eladó többek között a siklósi márvány burkolatra, Zsolnay cserépkályhára, három fürdőszobára hívja fel az érdeklődők figyelmét. Az ingatlan hasznosítása több célú is lehet, éppen úgy megfelelhet egy exkluzív családi otthon, egy vendégház, butikhotel vagy magánklinika alapjának, mint egy reprezentatív cégközpontnak.

A legdrágább ingatlanok sorában a második helyen áll az ugyancsak a Mecsek-oldalban található háromgenerációs villa

A rekordertől nem sokkal elmaradva 497 millióért van kint az ajánlatok között az a háromgenerációsnak említett 500 négyzetméteres lakóingatlan, ami korábbi hasonló összeállításunkból már ismerős lehet. Nem meglepetés, hogy a nyolc szobás épület ugyancsak a Mecsek-oldalban található. Az előbbi házhoz hasonlóan ez is az 1890-es évek végén épült, polgári villaként, ami az idők során az adott kor igényeinek megfelelően fejlődött tovább. Vonzerejét gyümölcsöskert, halastó télikert, négy állásos garázs, szauna növelheti az érdeklődők számára.

Nem meglepő, hogy a harmadik helyen található legdrágább pécsi ingatlan is a Mecsek-oldalon épült

A legdrágább ingatlanok: mindegyik a Mecsek-oldalban található Pécsen

Páratlan luxus, örök panorámával - A Mecsek ölelésében! - ezzel a szlogennel ajánlják az érdeklődők figyelmébe a 425 millió forintos kínálati árával a legdrágább pécsi ingatlanok listáján a dobogó harmadik fokára kerül. Eladó egy minden igényt kielégítő, modern, okos otthon a Mecsek oldalában, exkluzív környezetben. A gondosan karbantartott kert, a privát medence, és a lenyűgöző örök panoráma garantálja a nyugodt, mégis magas színvonalú életérzést. Az ingatlanhoz három autó számára kialakított beálló tartozik. Egy teljesen felszerelt konditerem és hangulatos borospince is helyet kapott.