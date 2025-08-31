augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korszakalkotó beruházás

3 órája

Még néhány nap, s elkezdődik Mohács belvárosának teljes felújítása

Címkék#Széchenyi tér#munkálatok#felújítás

Rövidesen elkezdődik a Széchenyi tér és a Fogadalmi Emléktemplom árkádsorának átépítése, valamint a Csatatéri Emlékkápolna rekonstrukciója. Az összességében több mint nyolcmilliárd forintba kerülő beruházások költségeit az állam állja.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Rendkívüli ülésen döntött augusztusban a képviselő-testület arról, hogy a kivitelezésre vállalkozók közül melyik céget bízzák meg a Széchenyi tér és a Fogadalmi Emléktemplom árkádsorának átépítésével, valamint a Csatatéri Emlékkápolna rekonstrukciójával. A tét nem volt kicsi, a két beruházás több mint nyolcmilliárd forintot emészthet fel. A mohácsi csata ötszázadik évfordulójára tervezett munkálatok költségeit az állam állja. Ezek részeként a Széchenyi tér és a Fogadalmi Templom árkádsorának megújítására idén 2 280 000 000, jövőre 3 420 000 000 forintot biztosítanak.

Még néhány nap, s megkezdődik Mohács belvárosának teljes felújítása
Még néhány nap, s megkezdődik Mohács belvárosának teljes felújítása
Fotó: Németh András Péter / Forrás:   MW

A szóban forgó két beruházás messze nem csak Mohács főterének átépítéséről és a kápolna felújítását foglalja magában. Olyannyira nem, hogy lényegében a teljes belvárost átépítik.

  • Többek között új burkolatot kap a Széchenyi tér, szökőkutat építenek a közepén, az árkádsor tetőzete teljes felújításon esik át, történelmi sétányt és ligetet alakítanak ki a templom mögött interaktív táblákkal.
  • Felújítják a zászlótartó csoportot, az országzászlót, a Szentháromság szobrot, új dísz- és közvilágítási rendszert építenek ki.
  • A sétálóutca is teljes egészében megújul, ahogy a Szabadság utca egy része is.
  • A teljes beruházás hatalmas, harmincezer négyzetméteres területet érint. A döntés értelmében a kivitelezést az Építő- és Épületkarbantartó Zrt. végezheti el bruttó 6,062 milliárd forintért.

A munkálatok várhatóan szeptemberben kezdődnek, a kivitelezőnek a munkaterület átadásától számítva 650 napja lesz a befejezésre.

A Csatatéri emlékkápolna felújítását a Mestercsillag Mérnöki Kft. - Szedibau Építőipari Kft. végezheti el, bruttó 2,229 milliárd forintért, a befejezés határideje 2026. június 30. A kápolna teljes külső-belső megújítása mellett a beruházás része lesz a Kálvária és a környező közterületek felújítása, új parkolók és közvilágítás kialakítása, és a Bég-patak partján új járda építése is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu