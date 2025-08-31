Még néhány nap, s elkezdődik Mohács belvárosának teljes felújítása

Rendkívüli ülésen döntött augusztusban a képviselő-testület arról, hogy a kivitelezésre vállalkozók közül melyik céget bízzák meg a Széchenyi tér és a Fogadalmi Emléktemplom árkádsorának átépítésével, valamint a Csatatéri Emlékkápolna rekonstrukciójával. A tét nem volt kicsi, a két beruházás több mint nyolcmilliárd forintot emészthet fel. A mohácsi csata ötszázadik évfordulójára tervezett munkálatok költségeit az állam állja. Ezek részeként a Széchenyi tér és a Fogadalmi Templom árkádsorának megújítására idén 2 280 000 000, jövőre 3 420 000 000 forintot biztosítanak.

Még néhány nap, s megkezdődik Mohács belvárosának teljes felújítása

Fotó: Németh András Péter / Forrás: MW

A szóban forgó két beruházás messze nem csak Mohács főterének átépítéséről és a kápolna felújítását foglalja magában. Olyannyira nem, hogy lényegében a teljes belvárost átépítik.

Többek között új burkolatot kap a Széchenyi tér, szökőkutat építenek a közepén, az árkádsor tetőzete teljes felújításon esik át, történelmi sétányt és ligetet alakítanak ki a templom mögött interaktív táblákkal.

Felújítják a zászlótartó csoportot, az országzászlót, a Szentháromság szobrot, új dísz- és közvilágítási rendszert építenek ki.

A sétálóutca is teljes egészében megújul, ahogy a Szabadság utca egy része is.

A teljes beruházás hatalmas, harmincezer négyzetméteres területet érint. A döntés értelmében a kivitelezést az Építő- és Épületkarbantartó Zrt. végezheti el bruttó 6,062 milliárd forintért.

A munkálatok várhatóan szeptemberben kezdődnek, a kivitelezőnek a munkaterület átadásától számítva 650 napja lesz a befejezésre.

A Csatatéri emlékkápolna felújítását a Mestercsillag Mérnöki Kft. - Szedibau Építőipari Kft. végezheti el, bruttó 2,229 milliárd forintért, a befejezés határideje 2026. június 30. A kápolna teljes külső-belső megújítása mellett a beruházás része lesz a Kálvária és a környező közterületek felújítása, új parkolók és közvilágítás kialakítása, és a Bég-patak partján új járda építése is.