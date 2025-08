Légkondis mozit szeretne a baranyai város

Kulturális programokra, technikai fejlesztésre, köztük a mozi klímával való felszerelésére, illetve épületfelújításra összesen hat pályázatot nyújtott be az elmúlt hetekben a bólyi önkormányzat a Bólyi Kulturális Egyesülettel együttműködve, a hat korábban beadott pályázatból négynek megszületett az eredménye – a támogatási kérelmek pozitív elbírálásban részesültek. Az eredmények szerint a Magyar Falu program keretein belül 1,9 millió forintot nyertek a 2025. évi Bólyi Advent fellépőinek tiszteletdíjára. Az Erzsébet Vigadó közlése szerint a Bólyi Kulturális Egyesület működési költségekre 700 ezer forintot nyert, az Erzsébet Vigadó emeleti próbateremének ablakcseréjére pedig mintegy 1,7 millió forintot. Mindezeken túl további 400 ezer forintot támogatásban részesült az egyesület a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása” programban.

A moziterembe légkondi telepítését tervezik, pályázati forrásból



Légkondícionálót telepítenének a moziterembe

Az elmúlt hetekben a jövő évi, 27. Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál" megvalósítására nyújtottak be támogatási kérelmet. Az idén első alkalommal megrendezett, és hatalmas sikert aratott "24 óra az olvasásért" programot is folytatnák és bővítenék jövőre, szintén pályázati forrásból. Vallásközi kántorkoncertet is szervezne a Bólyi Kulturális Egyesület - a pályázati támogatásból tervezett koncerten öt egyház – római katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus, zsidó – zenei kultúráját és hagyományait ismerhetnék meg az érdeklődők. Mindezeken túl a Magyar Falu programban az Erzsébet Vigadó emeleti mellékhelyiségeit felújítanák, a 120 fős moziterembe pedig légkondicionálót telepítenének. A Bólyi Kulturális Egyesület továbbá vezeték nélküli, nagy teljesítményű, hordozható, akkumulátorral ellátott hangosítórendszerre, valamit kiállítási paravánokra is pályázott.