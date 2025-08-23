Ez se sűrűn fordul elő, 400 milliót fizettek be önként a NAV-nak – mutatjuk, hogy miért

Az adategyeztetési eljárás lényege, hogy segítségével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) úgy szűrje ki a szabályokat szándékosan kijátszó vállalkozásokat, hogy közben a lehető legkevésbé terhelje a jogkövetőket. Egy gyors, digitális kérdőív kitöltésével ugyanis könnyedén tisztázható, hogy a hivatal által észlelt eltérés miből adódott, és a hiányosságok is pótolhatók, így elkerülhető az időigényesebb ellenőrzési eljárás. A kapcsolatfelvétellel az is elválik, hogy a hiba, következetlenség valóban csak figyelmetlenség volt, vagy komolyabb visszaélések húzódnak mögötte.

Első körben 400 milliót fizettek be gyorsan a NAV által megszólított cégek

A NAV most újból olyan cégekkel vette fel a kapcsolatot, amelyeknek a hivatalhoz beérkező online számlaadataik és online pénztárgépforgalmuk jóval magasabb volt, mint amit az áfabevallás értékesítésre vonatkozó soraiban feltüntettek. Az érintetteknek 15 napjuk volt, hogy az Ügyfélportálon tisztázzák az eltérést. A tapasztalatok jól mutatják, hogy az adózók már ismerik az eljárást: a kampány indulásának első hetében már a cégek 75 százaléka átvette az értesítő levelet, 40 százaléka pedig néhány napon belül válaszolt is. Mindössze 15 esetben volt szükség további kockázatelemzésre vagy ellenőrzésre, és összesen 30 adózó számíthat mulasztási bírságra. Csaknem 400 millió forintot pedig önként befizettek a költségvetésbe.