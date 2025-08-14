Nem akármilyen munkakörbe keresnek munkatársat

augusztus 14., csütörtök

Kaszás Endre
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársat keres a kamara mellett működő Baranya Vármegyei Békéltető Testület titkári feladatainak ellátására.

A munkahely betöltésével kapcsolatos elvárásokban a pontosságot, megbízhatóságot és a kreativitást emelték ki, előnyt jelent a jó kommunikáció és az idegennyelv-ismeret.

Önéletrajzot és motivációs levelet bérigény megjelölésével várnak 2025. augusztus 21-ig a [email protected] e-mail címre. A többkörös kiválasztás után a befutó azonnal kezdhet.

 

