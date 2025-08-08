16 perce
Nem mindegy, hogy alkalmi vagy idény – súlyos bírság lehet a következmény
Csúnyán rajtaveszthetnek azok, akik szabálytalanul vagy jogosulatlanul turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottaikat a nyári hónapokban.
Egy friss hír szerint ugyanis több vállalkozó igyekezett így könnyíteni bérterheit – a turisztikai idénymunka után fizetendő közteher pont fele az alkalmi munkáénak – a nyári szezonban, ez azonban nem szabályos. Ha nem teljesül a turisztikai idénymunka két alapvető feltétele: turisztikai idénymunkást csak kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet végző munkáltató, és kizárólag idényjellegű munkára foglalkoztathat.
Érdemes komolyan venni a figyelmeztetést, ugyanis a NAV revizorai Borsodban több száz szabálytalanságot tártak fel egy kampányellenőrzés során, amihez kötődően több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.