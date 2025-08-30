augusztus 30., szombat

Panyi Miklós tájékoztatott

1 órája

Beindulnak az Otthon Start lakásfejlesztések – új aloldal segíti a beruházókat

Címkék#Panyi Miklós#kérelem#forint#projekt#eszköz#keret

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a kormányzati kezdeményezés keretében az elsőlakás-vásárlók számára készülő lakásfejlesztések beruházóinak nyújt információt és támogatást – jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az Otthon Start Baranya vármegye lakosságának is fontos segítség lehet.

Bama.hu
Az új lakáshitel-program nagy segítség lehet a fiatalok számára.

Forrás: MW

Fotó: Béres Attila

Az Otthon Start Programiroda új, internetes aloldalának célja, hogy a fejlesztők könnyen hozzáférjenek azokhoz az adatokhoz és szempontokhoz, amelyek alapján benyújthatják lakásfejlesztési terveiket az iroda felé. A kormány a beruházókkal konzultációt indít minden olyan projektről, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit célozza meg. Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala ezen a linken található.

Gyorsított engedélyezés a kiemelt beruházásoknak

A poszt szerint a kormány adminisztratív eszközökkel is támogatja azokat a beruházásokat, amelyek megfelelnek az Otthon Start feltételrendszerének. Ezek a projektek nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, aminek köszönhetően az engedélyezési eljárásban jelentős gyorsításra számíthatnak.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy sok tucat lakásfejlesztés hónapokkal hamarabb elindulhasson, különösen Budapesten és a nagyvárosokban, így érdemben bővítve az elsőlakás-vásárlók számára elérhető lakáskínálatot.

Feltételek a kiemeléshez

Kiemelt beruházássá csak az a projekt nyilvánítható, amely:

  • legalább 250 lakás megépítését vállalja, és
  • a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételrendszerének.

Több tízezer új lakás várható

Panyi Miklós közlése szerint a kérelmek feldolgozása folyamatos, és a kormány jelenleg is több tucat fejlesztést vizsgál, amelyek összesen több mint tízezer új lakás megépítését tehetik lehetővé már 2025-ben.

Az államtitkár hozzátette: a következő hetekben további bejelentések várhatók azokról a beruházásokról, amelyekkel kapcsolatban a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

„Mozgásba lendül az építőipar”

Panyi hangsúlyozta: a gyorsított engedélyezések révén hamarabb indulhatnak a lakásfejlesztések, ami az építőipar fellendüléséhez vezet, és végső soron a lakáskínálat folyamatos bővülésével az árak mérséklődéséhez is hozzájárulhat.

Baranya: mit jelenthet az Otthon Start a helyi piacon?

Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy Baranya vármegye ingatlanpiaca a középmezőnyben helyezkedik el: az átlagos négyzetméterár 377 ezer forint körül alakul, jóval alacsonyabban, mint a fővárosban vagy a dunántúli nagy megyékben. A vármegye székhelye, Pécs továbbra is a legdrágább települések közé tartozik Baranyán belül. Az Otthon Start programnak megfelelő lakóingatlanok négyzetméterára a legutóbbi adatok szerint 788 ezer és 848 ezer forint között mozog. Ez azt jelzi, hogy a város jóval drágább a kisebb településeknél, ugyanakkor még mindig elérhetőbb, mint számos dunántúli vármegyeszékhely.

Az Otthon Start a baranyai fiataloknak is komoly lehetőséget kínálhat. Nemrég videós riportban is bemutattuk, hogyan fogadták a pécsiek a szeptember 1-jétől induló 3 százalékos lakáshitelt. Többen is kiemelték, hogy a program elsősorban a fiataloknak jelent valódi segítséget, akik önerőből aligha tudnának saját otthonhoz jutni.  

Az országos bejelentések tehát közvetlenül érintik Baranyát is: a lakásfejlesztések bővülése, a kedvezményes hitelek elérhetősége és a piaci élénkülés együtt hozhat kézzelfogható változást a helyi ingatlanpiacon.

 

