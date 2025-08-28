1 órája
Lakásárak Baranyában: lassuló drágulás, új lehetőségek az Otthon Start program révén
Az Otthon Centrum friss adatai szerint Baranya vármegyében a négyzetméterárak jelenleg 377 593 forintnál járnak, ami jócskán elmarad az országos átlagtól. A helyi ingatlanpiac alakulását az Otthon Start program és a 3 százalékos hitel is befolyásolja, amely új perspektívát kínál a fiatal elsőlakás-vásárlóknak.
Az elmúlt hónapokban országos szinten látványosan kettős trend rajzolódott ki az ingatlanpiacon. Az Otthon Start programban szereplő, a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak árai átlagosan 1 százalékkal csökkentek, míg a teljes kínálat árszintje 1 százalékot meghaladó mértékben nőtt. Ez ellentmond annak a félelemnek, hogy a támogatott hitel mesterségesen felhajtja az árakat.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője így magyarázta a folyamatot: „A vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, emiatt a kínálat összetétele változik, ami lefelé húzza az átlagos árakat. A kisebb településeken elérhető ingatlanok súlya is nőtt, ez szintén hozzájárult a mérséklődéshez.”
Baranya a középmezőnyben az árakat tekintve
Az Otthon Centrum statisztikái szerint Baranya vármegye a középmezőnyben helyezkedik el. Míg Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladja az 1,45 millió forintot, addig a vidéki vármegyék közül például Somogyban 1,16 millió, Győr-Moson-Sopronban 653 ezer, Fejérben 603 ezer forint az átlagár. Ehhez képest Baranya 377 ezer forintos mutatója az elérhetőbb kategóriába sorolja a térséget.
A különbség még inkább szembetűnő, ha a legolcsóbb megyékkel vetjük össze:
- Borsod-Abaúj-Zemplén: 272 491 Ft
- Szabolcs-Szatmár-Bereg: 295 758 Ft
- Nógrád: 267 964 Ft
Baranya tehát nem tartozik a legolcsóbb vármegyék közé, ugyanakkor jóval olcsóbb, mint a kiemelt árú térségek.
Pécsen brutális árakért lehet albérletet kapni
A vármegye székhelye, Pécs továbbra is a legdrágább települések közé tartozik Baranyán belül. Az Otthon Start programnak megfelelő lakóingatlanok négyzetméterára a legutóbbi adatok szerint 788 ezer és 848 ezer forint között mozog. Ez azt jelzi, hogy a város jóval drágább a kisebb településeknél, ugyanakkor még mindig elérhetőbb, mint számos dunántúli megyeszékhely.
A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a panellakások ára nőtt a legjobban: 3–5 százalékkal emelkedtek, míg a kertes házak esetében alig volt érzékelhető drágulás. Ez összhangban van azzal a várakozással, hogy a kedvezményes hitel panelboomot indíthat.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Ingatlan.com elemzése kapcsán hangsúlyozta:
Aki túláraz, az kiesik a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat. Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program.
Ez a szabály különösen fontos Baranyában, ahol a kereslet elsősorban a reálisan árazott ingatlanokra irányul. A pécsi fiatalok számára valódi segítséget jelenthet a program, hiszen a piaci áraknál kedvezőbb hitel feltételeivel beléphetnek az ingatlantulajdonosok körébe.
Miben segíthet az Otthon Start program?
Az ingatlanpiac szakértői szerint az elkövetkező hónapokban a legnagyobb kihívás nem az árak emelkedése lesz, hanem az, hogy a kínálat lépést tud-e tartani a kereslettel. Egyre több hirdetés jelenik meg, ám a vevők gyorsan felszívják a kínálatot.
Balogh László szerint hosszabb távon az új építésű, másfél millió forintos négyzetméterár alatti lakások megjelenése fékezheti a használt ingatlanok drágulását. Ez Baranya szempontjából különösen fontos lehet, hiszen a térség megfizethetőbb árszintje és az egyetemi városként vonzó Pécs stabil keresletet biztosít.
Baranya vármegye ingatlanpiaca jelenleg kiegyensúlyozottnak mondható: az árak az országos átlagnál kedvezőbbek, miközben a pécsi piac a fiatalok és az elsőlakás-vásárlók számára továbbra is kihívás marad. Az Otthon Start program segíthet abban, hogy a reálisan árazott ingatlanokhoz könnyebben hozzájussanak az érintettek, miközben a túlárazott lakások eladói lemaradhatnak a piaci élénkülésről.