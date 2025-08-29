augusztus 29., péntek

Ezeket a bankokat kereshetik fel a pécsiek az Otthon Start program hiteléért – VIDEÓ

Szeptember elsejétől a 3 százalékos lakáshitel jelentős könnyebbséget hozhat azoknak, akik saját otthon megteremtésén gondolkodnak. Az Otthon Start program új lehetőséget kínál a fiatal első lakásszerzők számára, erről kérdeztük meg a pécsieket.

Jusztin Levente

Az elmúlt hónapokban az Otthon Start programnak köszönhetően kettős trend rajzolódott ki az ingatlanpiacon: miközben a teljes kínálat árai tovább emelkedtek, addig a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő lakások és házak átlagosan 1 százalékkal olcsóbbá váltak. Ez cáfolja azt az aggodalmat, hogy a támogatott konstrukció felhajtaná a  lakásárakat, sőt, inkább stabilizáló hatást gyakorol.

Otthon Start program Pécs
Pécsen is örülnek az Otthon Start programnak
Fotó: MW

Melyik bankok indulnak a hitellel?

A jogszabály alapján 2025. szeptember 1-jétől lesz elérhető a kedvezményes hitel az első lakást vásárló fiataloknak. A kölcsön összege akár 50 millió forint is lehet, a futamidő pedig legfeljebb 25 év. A támogatás azonban nem mindenhol indul egyszerre: bár a Bankmonitor felmérése szerint valamennyi nagybank tervezi a bevezetést, az indulás pontos dátuma pénzintézetenként eltérhet.

A CIB Bank, Erste, K&H, MBH, OTP, Raiffeisen és UniCredit egyaránt szeptember 1-jén startol, míg a MagNet Banknál egyelőre nem ismert a pontos időpont. A konstrukció keretében új és használt lakás vásárlására, valamint építkezésre is igénybe vehető a támogatás, bár utóbbi esetben a választék szűkebb lesz.

Mit jelent az Otthon Start program a pécsieknek?

Pécsen, ahol az elmúlt években meredeken drágultak az ingatlanok, a program különösen nagy figyelmet kap. Megkérdeztük az utca emberét, mit gondol erről a lehetőségről.

Egy nyugdíjas házaspár szerint ez „elsősorban a fiataloknak hasznos, hiszen nekik sokkal nehezebb önerőből elindulni”. Egy egyetemista lány úgy fogalmazott: „még nem aktuális számunkra, de jól hangzik, hogy van ilyen lehetőség”. Egy gyermekes anyuka hozzátette: „nekünk már nem aktuális, de ha most lennénk lakásvásárlás előtt, biztosan igénybe vennénk”.

Az Otthon Start program elindulása egyszerre jelent könnyebbséget és kihívást a magyar ingatlanpiacon. Könnyebbséget, mert a 3 százalékos kamat a jelenlegi piaci környezetben rendkívül kedvező. Kihívást, mert a kereslet élénkülése hosszabb távon újra felfelé hajthatja az árakat. Az viszont egyértelmű, hogy a pécsiek és az ország többi városában élő fiatalok számára valódi esélyt kínál arra, hogy saját otthonhoz jussanak

 

