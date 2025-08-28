Lakásárak Baranyában: lassuló drágulás, új lehetőségek az Otthon Start program révén

Az elmúlt hónapokban országos szinten látványosan kettős trend rajzolódott ki az ingatlanpiacon. Az Otthon Start programban szereplő, a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak árai átlagosan 1 százalékkal csökkentek, míg a teljes kínálat árszintje 1 százalékot meghaladó mértékben nőtt. Ez ellentmond annak a félelemnek, hogy a támogatott hitel mesterségesen felhajtja az árakat.

Élénkül az ingatlanpiac az Otthon Start programnak köszönhetően

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője így magyarázta a folyamatot: „A vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, emiatt a kínálat összetétele változik, ami lefelé húzza az átlagos árakat. A kisebb településeken elérhető ingatlanok súlya is nőtt, ez szintén hozzájárult a mérséklődéshez.”

Baranya a középmezőnyben az árakat tekintve

Az Otthon Centrum statisztikái szerint Baranya vármegye a középmezőnyben helyezkedik el. Míg Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladja az 1,45 millió forintot, addig a vidéki vármegyék közül például Somogyban 1,16 millió, Győr-Moson-Sopronban 653 ezer, Fejérben 603 ezer forint az átlagár. Ehhez képest Baranya 377 ezer forintos mutatója az elérhetőbb kategóriába sorolja a térséget.

A különbség még inkább szembetűnő, ha a legolcsóbb megyékkel vetjük össze:

Borsod-Abaúj-Zemplén: 272 491 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 295 758 Ft

Nógrád: 267 964 Ft

Baranya tehát nem tartozik a legolcsóbb vármegyék közé, ugyanakkor jóval olcsóbb, mint a kiemelt árú térségek.

Pécsen brutális árakért lehet albérletet kapni

A vármegye székhelye, Pécs továbbra is a legdrágább települések közé tartozik Baranyán belül. Az Otthon Start programnak megfelelő lakóingatlanok négyzetméterára a legutóbbi adatok szerint 788 ezer és 848 ezer forint között mozog. Ez azt jelzi, hogy a város jóval drágább a kisebb településeknél, ugyanakkor még mindig elérhetőbb, mint számos dunántúli megyeszékhely.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a panellakások ára nőtt a legjobban: 3–5 százalékkal emelkedtek, míg a kertes házak esetében alig volt érzékelhető drágulás. Ez összhangban van azzal a várakozással, hogy a kedvezményes hitel panelboomot indíthat.