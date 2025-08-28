augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Lakásárak Baranyában: lassuló drágulás, új lehetőségek az Otthon Start program révén

Címkék#statisztika#Baranya vármegye#Otthon Centrum

Az Otthon Centrum friss adatai szerint Baranya vármegyében a négyzetméterárak jelenleg 377 593 forintnál járnak, ami jócskán elmarad az országos átlagtól. A helyi ingatlanpiac alakulását az Otthon Start program és a 3 százalékos hitel is befolyásolja, amely új perspektívát kínál a fiatal elsőlakás-vásárlóknak.

Jusztin Levente

Az elmúlt hónapokban országos szinten látványosan kettős trend rajzolódott ki az ingatlanpiacon. Az Otthon Start programban szereplő, a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak árai átlagosan 1 százalékkal csökkentek, míg a teljes kínálat árszintje 1 százalékot meghaladó mértékben nőtt. Ez ellentmond annak a félelemnek, hogy a támogatott hitel mesterségesen felhajtja az árakat.

Otthon Start Program Baranyában
Élénkül az ingatlanpiac az Otthon Start programnak köszönhetően
Fotó: MW

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője így magyarázta a folyamatot: „A vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, emiatt a kínálat összetétele változik, ami lefelé húzza az átlagos árakat. A kisebb településeken elérhető ingatlanok súlya is nőtt, ez szintén hozzájárult a mérséklődéshez.”

Baranya a középmezőnyben az árakat tekintve

Az Otthon Centrum statisztikái szerint Baranya vármegye a középmezőnyben helyezkedik el. Míg Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladja az 1,45 millió forintot, addig a vidéki vármegyék közül például Somogyban 1,16 millió, Győr-Moson-Sopronban 653 ezer, Fejérben 603 ezer forint az átlagár. Ehhez képest Baranya 377 ezer forintos mutatója az elérhetőbb kategóriába sorolja a térséget.

A különbség még inkább szembetűnő, ha a legolcsóbb megyékkel vetjük össze:

  • Borsod-Abaúj-Zemplén: 272 491 Ft
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg: 295 758 Ft
  • Nógrád: 267 964 Ft

Baranya tehát nem tartozik a legolcsóbb vármegyék közé, ugyanakkor jóval olcsóbb, mint a kiemelt árú térségek.

Pécsen brutális árakért lehet albérletet kapni

A vármegye székhelye, Pécs továbbra is a legdrágább települések közé tartozik Baranyán belül. Az Otthon Start programnak megfelelő lakóingatlanok négyzetméterára a legutóbbi adatok szerint 788 ezer és 848 ezer forint között mozog. Ez azt jelzi, hogy a város jóval drágább a kisebb településeknél, ugyanakkor még mindig elérhetőbb, mint számos dunántúli megyeszékhely.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a panellakások ára nőtt a legjobban: 3–5 százalékkal emelkedtek, míg a kertes házak esetében alig volt érzékelhető drágulás. Ez összhangban van azzal a várakozással, hogy a kedvezményes hitel panelboomot indíthat.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Ingatlan.com elemzése kapcsán hangsúlyozta:

Aki túláraz, az kiesik a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat. Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program.

Ez a szabály különösen fontos Baranyában, ahol a kereslet elsősorban a reálisan árazott ingatlanokra irányul. A pécsi fiatalok számára valódi segítséget jelenthet a program, hiszen a piaci áraknál kedvezőbb hitel feltételeivel beléphetnek az ingatlantulajdonosok körébe.

Miben segíthet az Otthon Start program?

Az ingatlanpiac szakértői szerint az elkövetkező hónapokban a legnagyobb kihívás nem az árak emelkedése lesz, hanem az, hogy a kínálat lépést tud-e tartani a kereslettel. Egyre több hirdetés jelenik meg, ám a vevők gyorsan felszívják a kínálatot.

Balogh László szerint hosszabb távon az új építésű, másfél millió forintos négyzetméterár alatti lakások megjelenése fékezheti a használt ingatlanok drágulását. Ez Baranya szempontjából különösen fontos lehet, hiszen a térség megfizethetőbb árszintje és az egyetemi városként vonzó Pécs stabil keresletet biztosít.

Baranya vármegye ingatlanpiaca jelenleg kiegyensúlyozottnak mondható: az árak az országos átlagnál kedvezőbbek, miközben a pécsi piac a fiatalok és az elsőlakás-vásárlók számára továbbra is kihívás marad. Az Otthon Start program segíthet abban, hogy a reálisan árazott ingatlanokhoz könnyebben hozzájussanak az érintettek, miközben a túlárazott lakások eladói lemaradhatnak a piaci élénkülésről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu