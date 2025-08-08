augusztus 8., péntek

Mai évfordulók
Otthon Start: a kormány visszahozza, amit az MSZP egyszer eltörölt

A kormány szeptembertől elindítja a rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési programját – jelentette be Panyi Miklós államtitkár. Az Otthon Start keretében első lakásvásárlók akár 50 millió forint hitelt vehetnek fel 25 évre, 10 százalékos önerővel, végig fix 3 százalékos kamattal. Életkori megkötés nincs, és 50 százalékos tulajdonrész mellett is igényelhető – írja a Világgazdaság.

Otthon Start: a kormány visszahozza, amit az MSZP egyszer eltörölt

Az új lakáshitel-program nagy segítség lehet a fiatalok számára.

Orbán Viktor miniszterelnök július 2-án jelentette be, hogy szeptembertől elindul az első lakásvásárlóknak szóló hitelprogram, az Otthon Start: legfeljebb 50 millió forint vehető fel 25 évre, mindössze 10 százalékos önerővel, a teljes futamidő alatt fix 3 százalékos kamattal. A jogosultak köre széles – életkori megkötés nincs, és akár 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is élhetnek a lehetőséggel. A Világgazdaság cikkében olvasható, hogy e konstrukció több szempontból is eltér a korábbi évtizedek otthonteremtési programjaitól.

 Nem ez az első nagyszabású otthonteremtési terv. Az 1998–2002-es Orbán-kormány 2000-ben indította el kamattámogatott hitelprogramját, amely fix, kedvezményes (jellemzően 6 százalékos) forinthitelt kínált állami garanciával, akár 10 millió forintig. Ennek hatására 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki, 2002-ben pedig 31 ezer lakást adtak át – tízezerrel többet, mint a 1999-es mélyponton.

A 2002-ben hatalomra kerülő MSZP–SZDSZ-kormány azonban fokozatosan leépítette: 2003 végén megfelezte a hitelplafont, 2004-ben szűkítette az adókedvezményt, és a dráguló forinthitelek idején megszüntette az állami támogatást. Ez nyitotta meg az utat a devizahitelek előtt. A svájci frank alapú konstrukciók árfolyamkockázatát a lakosság viselte, így a 2008–2009-es válság idején tömegek törlesztőrészlete ugrott meg, sokan munkahelyvesztés miatt fizetésképtelenné váltak.

A Gyurcsány-kormány 2004-ben indította a Fészekrakó programot. A program azokat a fiatalokat célozta, akik kezdő tőkével nem rendelkeztek, nem volt önálló lakásuk, viszont az átlagosnál jóval nagyobb jövedelmet tudtak igazolni.  A konstrukció azonban tömeges visszaélésekhez vezetett: csalók a miskolci Avas-lakótelepre 2005-től, tehát a program elindulásától kezdve, vidékről sokgyermekes családokat költöztettek be. Összesen 132 ingatlanhoz jutottak hozzá olyanok, akik valótlan tartalmú munkáltatói igazolást mutattak be, ráadásul sem a felvett hitelt, sem a rezsit nem tudták fizetni.

Otthon Start, a fix 3 százalékos hitel

Az Otthon Start a korábbi hibákat igyekszik kizárni: legalább két év TB-jogviszony kell a hitelhez, és szigorú értékhatárokat szabtak (használt lakásnál 100 millió, új lakásnál 150 millió forint, négyzetméterárnál 1,5 millió). 

A kormány számításai szerint a következő 5 évben összesen 50 ezer új lakás épülhet az Otthon Start programmal, amivel elérhető akár az évi 25-30 ezres átadás.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a program jövőre költségvetési szinten semleges lesz, a drágulást pedig a beépített plafonok megakadályozzák. További részletek a Világgazdaság oldalán.

 

