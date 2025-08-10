augusztus 11., hétfő

Választ kaptunk

Tegnap, 17:30

A PÉTÁV elárulta, mikor kapják vissza a túlfizetést az ügyfelek

Sok pécsi ügyfél várja még a fűtés elszámolás után jogosan járó összegeket, sok esetben akár 50-80 ezer forintról van szó. A PÉTÁV-tól kértünk tájékoztatást a túlfizetések visszatérítésével kapcsolatban.

Tóth Viktória

Olvasói érdeklődés érkezett szerkesztőségünkbe a lakossági távfűtési költség elszámolásával kapcsolatban. Úgy tudjuk, hogy az elszámoló számla a legtöbb fogyasztóhoz megérkezett, ám van akinek a postás még nem hozta a pénzt. Hírportálunk a PÉTÁV Kft.-hez fordult, hogy megtudjuk, milyen szabályok mentén történik a túlfizetések rendezése.

Pétáv: várják a lakosok a visszatérítést
Pétáv: várják a lakosok a visszatérítést (illusztráció)
Fotó: Löffler Péter

A vállalat tájékoztatása szerint 2023. szeptember 1-től törvényi változás alapján az alapértelmezett eljárás az, hogy a túlfizetett összegek automatikusan jóváírásra kerülnek a következő havi számlá(k)ban, amennyiben az ügyfélnek nincs lejárt tartozása és nem rendelkezik másként. Ez az információ egyébként a számlákon is fel van tüntetve.

Így kérhető visszautalás a PÉTÁV-tól

Rozsos Rózsa,  a PÉTÁV vállalat- és ügyfélkapcsolati menedzsere tájékoztatott, hogy azoknak az ügyfeleknek, akik nem szeretnék, hogy a túlfizetések összegei a későbbi számláikba legyenek beszámítva, (ha még nem tették meg korábban) erről nyilatkozniuk kell a társaság felé, ez esetben az 1000 Ft-ot meghaladó túlfizetés esetén a teljes összeget a nyilatkozatban megadott bankszámlára utalják.

– Csoportos beszedési megbízással rendelkező ügyfeleinknek nem kell külön nyilatkozatot tenniük, a teljes összeget automatikusan a bankszámlára utaljuk – ismertette.

Fontos tudni, hogy a nyilatkozat megadása vevő (fizető) azonosítóra/partner kódra történik. Több felhasználási hellyel rendelkező ügyfelek esetében a nyilatkozat a vevő (fizető) azonosítón/partner kódon nyilvántartott összes felhasználási helyre vonatkozik. 

A Nyilatkozat egyéni díjfizetői bankszámlaszámról című nyomtatvány elérhető a társaság honlapján is. A nyilatkozat az internetes ügyfélszolgálati oldalon (ugyfelszolgalat.petav.hu), személyesen a társaság ügyfélszolgálati irodáiban (Pécs, Magyar Lajos utca 4. vagy Búza tér 8/B.), vagy e-mail-en keresztül tehető meg úgy, hogy az űrlapot kitöltik, aláírják és eljuttatják az alábbi e-mail címre: [email protected].

Pétáv: hamarosan újra melegek lesznek a radiátorok
PÉTÁV: hamarosan újra melegek lesznek a radiátorok
Fotó: Pesti Tamás

Postai visszafizetés is kérhető

Olvasónk a fűtés-visszatérítés kapcsán arról is érdeklődött, hogy: minden évben kell-e nyilatkozni, vagy ha egyszer nyilatkozik valaki az érvényes a következő évekre is?

– Nem kell évente nyilatkozni, új nyilatkozat csak akkor szükséges, ha változik az ügyfél bankszámlaszáma – fogalmazott Rozsos Rózsa. 

– Méltányoljuk azon ügyfeleink igényeit is, akik nem rendelkeznek bankszámlával, kérjük, hogy ilyen esetben írásban igényeljék társaságunknál a postai úton történő visszafizetést – tette hozzá.

 

