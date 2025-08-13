30 perce
Így látja Baranya helyzetét a gazdasági kamara főtitkára
Baranya gazdaságának helyzete és kilátásai - erről a nem éppen könnyű témáról kérdeztük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát a bama.hu legutóbbi podcast-műsorában. Rabb Szabolcs statisztikai adatok és a reál folyamatok tükrében mutatott rá a térségünk előtt álló kihívásokra, lehetőségekre.
– A kamara szakemberei, így magam is szeretünk tényekre, számokra támaszkodni a helyzet megítélésében - mondta bevezetőjében Rabb Szabolcs.
Ennek szellemében a főtitkár rámutatott, hogy Baranya megye az idei év első negyedévében egy lakosra vetítve alig 95 ezer forintos beruházási összeget tud felmutatni. Ugyanez Budapesten 500 ezer forint, Bács-Kiskun megyében 254 ezer, Csongrád 168 ezer, de hogy egy közeli példát is hozzak, Tolna megyében 108 ezer forint. Ebben a mutatóban a hazai vármegyék között alulról a negyedikek vagyunk jelenleg.
- A kamara székházából körülnézve egy pécsi nagyvállalkozó plasztikusan ezt úgy fogalmazta meg, hogy évek óta nem lát a beruházások helyét jól mutató toronydarukat a városban, és ez a megállapítás sajnos a vármegye többi térségére is igaz
- mondta Rabb Szabolcs.
A helyzet drámaiságára egy másik adattal hívta fel a figyelmet a gazdasági önkormányzat főtitkára.
- A 10 ezer főre vetített épített lakások száma 2025 első negyedévében Budapesten öt volt, ugyanez Baranyában 0,3. Ez tényleg a sor végét jelenti, és nem csak a lakáshoz jutás esélyeire mutat rá, hanem arra is, hogy milyen közegben működnek az építőipari, az építőanyag-forgalmazó vállalkozások.
A rendszerváltást követő gazdasági szerkezet-átalakulásnak ideig-óráig volt nyertese Baranya, ekkor érkezett a térségbe több nagy multinacionális nagyvállalat, amik azonban az idő múlásával ki is koptak innen. A megmaradtakon kívül a baranyai gazdaság fazonját, illetve teljesítményének jelentős részét a kis- és középvállalkozások adják.
– Ez lenne a jövőkép is? – kérdeztük a főtitkártól.
– Valóban, a megyében működő gazdasági szereplők mintegy 94 százaléka mikrovállalkozás. Ilyen módon a baranyai gazdaság működtetői egyértelműen ebből a szektorból kerülnek ki, hozzá véve a kevés számú multit, akikkel egyébként mind gazdálkodói, mind pedig kamarai szinten is nagyon jó az együttműködés. A kamarai klaszterek remek területet adnak például a két szektor szereplőinek együttműködésére, ami nem csak konkrét üzletekben, hanem a gazdaság más területein, például a képzésben is megnyilvánulhatnak. Pozitívumként említhetem azt is, hogy a megyei kis- és középvállalkozói körben egy tudatos és nagyon eredményes generációváltás zajlik, ami jó alapot adhat a fejlődésre, például az új együttműködés, az exportpiacok bővítsése terén.
Rabb Szabolcs szerint az elmozduláshoz nélkülözhetetlenek a fejlesztések
Mint a kamara főtitkára fogalmazott, a kívánt elmozduláshoz nélkülözhetetlenek a már említett fejlesztések, amihez forrásokat kell előteremteni. Ebben nemcsak a szereplőknek van feladata, nagyon sokat és eredményesen lendíthet rajta a kormányzati szándék és figyelem. Utóbbihoz kapcsolódott a Demján Sándor Programhoz csatlakozó kamarai tőkealap is, amely nem csak forrásteremtéssel, hanem elvárt hozamgyarapodással is szolgálja a várt fejlődést.
A Pécstől dél-nyugatra formálódó ipari park, az oda várható multinacionális nagyberuházás kapcsán a következőket osztotta meg Rabb Szabolcs.
– A kamara folyamatosan figyelemmel kíséri ennek a 600 hektáros iparterületnek a fejlesztését, a tartalommal magtöltését. Együttműködést alakítottunk ki a projektgazda Pécsi Tudományegyetemmel, és a kamara elkötelezett abban, hogy létrejöjjön egy olyan iparterület, ami alkalmas a vágyott beruházás, vagy beruházások fogadására. Jelenleg a tartalom még nem dőlt el, amit viszont mindenképpen szeretnénk ha a fejlesztési irány, vagy irányok jól összekapcsolhatók lennének a nálunk eredményesen működő kis- és középvállalkozási profilokkal.
A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.
Az interjú a következő kérdéseket érinti:
- Milyen állapotban van jelenleg Baranya gazdasága, milyen változás zajlott le az elmúlt 10 év során?
- Ez az állapot milyen helyezést eredményez a hazai megyék, térségek rangsorában?
- A rendszerváltás óta többször is komoly strukturális változás zajlott le a megye gazdaságán belül. Mára gyakorlatilag a megye erejét - néhány kivételtől eltekintve - a kis- és középvállalkozások adják. Ez lehet a jövőkép is?
- Pécset eddig elkerülték az ország több nagyvárosát megtaláló gigantikus ipari beruházások. Legutóbb mégis felmerült, hogy egy nagy kínai fejlesztés jön Pécs határába. Mit tudunk erről, mire számíthatunk megérkezésével?
- Akár a várt kínai partner érkezése kapcsán, akár más érdeklődőt tekintve miben lehet versenyképes most Baranya egy külföldi befektető, beruházó számára?
- A már említett kis- és középvállalkozók gyakran panaszkodnak forráshiányra, milyen lehetőségek állnak most rendelkezésre ennek kiküszöbölésére?
- A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara milyen eszközökkel segíti most tagjait, a baranyai gazdasági szereplőket?