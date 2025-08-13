augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

29°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kilátások

30 perce

Így látja Baranya helyzetét a gazdasági kamara főtitkára

Címkék#Rabb Szabolcs#Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara#gazdaság#főtitkár

Baranya gazdaságának helyzete és kilátásai - erről a nem éppen könnyű témáról kérdeztük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát a bama.hu legutóbbi podcast-műsorában. Rabb Szabolcs statisztikai adatok és a reál folyamatok tükrében mutatott rá a térségünk előtt álló kihívásokra, lehetőségekre.

Kaszás Endre

– A kamara szakemberei, így magam is szeretünk tényekre, számokra támaszkodni a helyzet megítélésében - mondta bevezetőjében Rabb Szabolcs.

Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szívesen osztotta meg álláspontját a baranyai gazdaság helyzetéről
Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szívesen osztotta meg álláspontját a baranyai gazdaság helyzetéről
Fotó: PBKIK / Forrás:   PBKIK

Ennek szellemében a főtitkár rámutatott, hogy Baranya megye az idei év első negyedévében egy lakosra vetítve alig 95 ezer forintos beruházási összeget tud felmutatni. Ugyanez Budapesten 500 ezer forint, Bács-Kiskun megyében 254 ezer, Csongrád 168 ezer, de hogy egy közeli példát is hozzak, Tolna megyében 108 ezer forint. Ebben a mutatóban a hazai vármegyék között alulról a negyedikek vagyunk jelenleg.

- A kamara székházából körülnézve egy pécsi nagyvállalkozó plasztikusan ezt úgy fogalmazta meg, hogy évek óta nem lát a beruházások helyét jól mutató toronydarukat a városban, és ez a megállapítás sajnos a vármegye többi térségére is igaz

 - mondta Rabb Szabolcs.

A helyzet drámaiságára egy másik adattal hívta fel a figyelmet a gazdasági önkormányzat főtitkára.

- A 10 ezer főre vetített épített lakások száma 2025 első negyedévében Budapesten öt volt, ugyanez Baranyában 0,3. Ez tényleg a sor végét jelenti, és nem csak a lakáshoz jutás esélyeire mutat rá, hanem arra is, hogy milyen közegben működnek az építőipari, az építőanyag-forgalmazó vállalkozások.

A rendszerváltást követő gazdasági szerkezet-átalakulásnak ideig-óráig volt nyertese Baranya, ekkor érkezett a térségbe több nagy multinacionális nagyvállalat, amik azonban az idő múlásával ki is koptak innen. A megmaradtakon kívül a baranyai gazdaság fazonját, illetve teljesítményének jelentős részét a kis- és középvállalkozások adják. 

Ez lenne a jövőkép is? – kérdeztük a főtitkártól.

– Valóban, a megyében működő gazdasági szereplők mintegy 94 százaléka mikrovállalkozás. Ilyen módon a baranyai gazdaság működtetői egyértelműen ebből a szektorból kerülnek ki, hozzá véve a kevés számú multit, akikkel egyébként mind gazdálkodói, mind pedig kamarai szinten is nagyon jó az együttműködés. A kamarai klaszterek remek területet adnak például a két szektor szereplőinek együttműködésére, ami nem csak konkrét üzletekben, hanem a gazdaság más területein, például a képzésben is megnyilvánulhatnak. Pozitívumként említhetem azt is, hogy a megyei kis- és középvállalkozói körben egy tudatos és nagyon eredményes generációváltás zajlik, ami jó alapot adhat a fejlődésre, például az új együttműködés, az exportpiacok bővítsése terén.

Rabb Szabolcs szerint az elmozduláshoz nélkülözhetetlenek a fejlesztések

Mint a kamara főtitkára fogalmazott, a kívánt elmozduláshoz nélkülözhetetlenek a már említett fejlesztések, amihez forrásokat kell előteremteni. Ebben nemcsak a szereplőknek van feladata, nagyon sokat és eredményesen lendíthet rajta a kormányzati szándék és figyelem. Utóbbihoz kapcsolódott a Demján Sándor Programhoz csatlakozó kamarai tőkealap is, amely nem csak forrásteremtéssel, hanem elvárt hozamgyarapodással is szolgálja a várt fejlődést.

A Pécstől dél-nyugatra formálódó ipari park, az oda várható multinacionális nagyberuházás kapcsán a következőket osztotta meg Rabb Szabolcs.

– A kamara folyamatosan figyelemmel kíséri ennek a 600 hektáros iparterületnek a fejlesztését, a tartalommal magtöltését. Együttműködést alakítottunk ki a projektgazda Pécsi Tudományegyetemmel, és a kamara elkötelezett abban, hogy létrejöjjön egy olyan iparterület, ami alkalmas a vágyott beruházás, vagy beruházások fogadására. Jelenleg a tartalom még nem dőlt el, amit viszont mindenképpen szeretnénk ha a fejlesztési irány, vagy irányok jól összekapcsolhatók lennének a nálunk eredményesen működő kis- és középvállalkozási profilokkal.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

Az interjú a következő kérdéseket érinti: 

  • Milyen állapotban van jelenleg Baranya gazdasága, milyen változás zajlott le az elmúlt 10 év során?
  •  Ez az állapot milyen helyezést eredményez a hazai megyék, térségek rangsorában?
  •  A rendszerváltás óta többször is komoly strukturális változás zajlott le a megye gazdaságán belül. Mára gyakorlatilag a megye erejét - néhány kivételtől eltekintve - a kis- és középvállalkozások adják. Ez lehet a jövőkép is?
  •  Pécset eddig elkerülték az ország több nagyvárosát megtaláló gigantikus ipari beruházások. Legutóbb mégis felmerült, hogy egy nagy kínai fejlesztés jön Pécs határába. Mit tudunk erről, mire számíthatunk megérkezésével?
  •  Akár a várt kínai partner érkezése kapcsán, akár más érdeklődőt tekintve miben lehet versenyképes most Baranya egy külföldi befektető, beruházó számára?
  • A már említett kis- és középvállalkozók gyakran panaszkodnak forráshiányra, milyen lehetőségek állnak most rendelkezésre ennek kiküszöbölésére?
  • A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara milyen eszközökkel segíti most tagjait, a baranyai gazdasági szereplőket?

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu