Így látja Baranya helyzetét a gazdasági kamara főtitkára

– A kamara szakemberei, így magam is szeretünk tényekre, számokra támaszkodni a helyzet megítélésében - mondta bevezetőjében Rabb Szabolcs.

Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szívesen osztotta meg álláspontját a baranyai gazdaság helyzetéről

Fotó: PBKIK / Forrás: PBKIK

Ennek szellemében a főtitkár rámutatott, hogy Baranya megye az idei év első negyedévében egy lakosra vetítve alig 95 ezer forintos beruházási összeget tud felmutatni. Ugyanez Budapesten 500 ezer forint, Bács-Kiskun megyében 254 ezer, Csongrád 168 ezer, de hogy egy közeli példát is hozzak, Tolna megyében 108 ezer forint. Ebben a mutatóban a hazai vármegyék között alulról a negyedikek vagyunk jelenleg.

- A kamara székházából körülnézve egy pécsi nagyvállalkozó plasztikusan ezt úgy fogalmazta meg, hogy évek óta nem lát a beruházások helyét jól mutató toronydarukat a városban, és ez a megállapítás sajnos a vármegye többi térségére is igaz

- mondta Rabb Szabolcs.

A helyzet drámaiságára egy másik adattal hívta fel a figyelmet a gazdasági önkormányzat főtitkára.

- A 10 ezer főre vetített épített lakások száma 2025 első negyedévében Budapesten öt volt, ugyanez Baranyában 0,3. Ez tényleg a sor végét jelenti, és nem csak a lakáshoz jutás esélyeire mutat rá, hanem arra is, hogy milyen közegben működnek az építőipari, az építőanyag-forgalmazó vállalkozások.

A rendszerváltást követő gazdasági szerkezet-átalakulásnak ideig-óráig volt nyertese Baranya, ekkor érkezett a térségbe több nagy multinacionális nagyvállalat, amik azonban az idő múlásával ki is koptak innen. A megmaradtakon kívül a baranyai gazdaság fazonját, illetve teljesítményének jelentős részét a kis- és középvállalkozások adják.

– Ez lenne a jövőkép is? – kérdeztük a főtitkártól.

– Valóban, a megyében működő gazdasági szereplők mintegy 94 százaléka mikrovállalkozás. Ilyen módon a baranyai gazdaság működtetői egyértelműen ebből a szektorból kerülnek ki, hozzá véve a kevés számú multit, akikkel egyébként mind gazdálkodói, mind pedig kamarai szinten is nagyon jó az együttműködés. A kamarai klaszterek remek területet adnak például a két szektor szereplőinek együttműködésére, ami nem csak konkrét üzletekben, hanem a gazdaság más területein, például a képzésben is megnyilvánulhatnak. Pozitívumként említhetem azt is, hogy a megyei kis- és középvállalkozói körben egy tudatos és nagyon eredményes generációváltás zajlik, ami jó alapot adhat a fejlődésre, például az új együttműködés, az exportpiacok bővítsése terén.

Rabb Szabolcs szerint az elmozduláshoz nélkülözhetetlenek a fejlesztések

Mint a kamara főtitkára fogalmazott, a kívánt elmozduláshoz nélkülözhetetlenek a már említett fejlesztések, amihez forrásokat kell előteremteni. Ebben nemcsak a szereplőknek van feladata, nagyon sokat és eredményesen lendíthet rajta a kormányzati szándék és figyelem. Utóbbihoz kapcsolódott a Demján Sándor Programhoz csatlakozó kamarai tőkealap is, amely nem csak forrásteremtéssel, hanem elvárt hozamgyarapodással is szolgálja a várt fejlődést.