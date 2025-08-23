3 órája
El sem hiszed, milyen ruhákat készítettek Baranyában 40 éve – és kik mutatták be!
Nem a ruha teszi az embert - szól a mondás. Az örök érvényű megállapítás igaz volt 35-40 évvel ezelőtt is, amikor pedig az emberek által viselt ruha nagyon sok darabja helyben, Baranyában készült.
Fotó: Laufer László
Alkalmi ruha, esküvői ruha, bőr ruha, extra méretű ruha - és még sorolhatnánk azokat a kategóriákat, amelyekben öltözet készült számos baranyai üzemben. Mivel ezekből nem csak szocialista exportra jutott, bizony megvolt a lehetősége, hogy baranyai darabokból öltözködjenek nálunk is az emberek.
Abban az időben, 3-4 évtizeddel ezelőtt bizony volt dolga Laufer László fotóriporter kollégánknak, ha végig akarta járni a ruhaiparban érdekelt baranyai cégeket. Komlói Ruhagyár, Pécsi Ruházati Szövetkezet, Kaposvári Ruhagyár baranyai üzemei, Május 1. Ruhagyár, SIR Kft., Mohácsi Ruházati Szövetkezet, Kesztyűgyár - bőr ruha részleg, Tritex, Szigetvári Cipőgyár. Tényleg, még felsorolni is sok. Pedig még nem is említettük azt a nagy számú kisipari műhelyt, ahol például esküvői ruhák készültek. Zömében női munkaerő alkalmazásával.
Az üzemekben készült ruha bemutatására is volt gondjuk
És a készítők bizony méltán lehettek büszkék produktumaikra. Ennek a legjobb módja, és a legemlékezetesebb pillanatai azok voltak, amikor bemutatták a termékeket. A ruhák számos divatbemutatón, rendezvényen szerepeltek.
Mégis, a legeredetibb bemutató módot a Pécsi Ruházati Szövetkezet választotta. A cégnél ugyanis az a hagyomány alakult ki, hogy ha kollégáink látogatóba érkeztek, akkor mindig a gyártósoron vagy az irodában dolgozó hölgyek egyike-másika öltözött be az éppen legfrissebb kollekció darabjaiba. Természetesen mindig nagy sikert arattak.