El sem hiszed, milyen ruhákat készítettek Baranyában 40 éve – és kik mutatták be!

Alkalmi ruha, esküvői ruha, bőr ruha, extra méretű ruha - és még sorolhatnánk azokat a kategóriákat, amelyekben öltözet készült számos baranyai üzemben. Mivel ezekből nem csak szocialista exportra jutott, bizony megvolt a lehetősége, hogy baranyai darabokból öltözködjenek nálunk is az emberek.

A Pécsi Ruházati Szövetkezetnél egyedi módját választották az elkészült sok ruha bemutatásának

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Abban az időben, 3-4 évtizeddel ezelőtt bizony volt dolga Laufer László fotóriporter kollégánknak, ha végig akarta járni a ruhaiparban érdekelt baranyai cégeket. Komlói Ruhagyár, Pécsi Ruházati Szövetkezet, Kaposvári Ruhagyár baranyai üzemei, Május 1. Ruhagyár, SIR Kft., Mohácsi Ruházati Szövetkezet, Kesztyűgyár - bőr ruha részleg, Tritex, Szigetvári Cipőgyár. Tényleg, még felsorolni is sok. Pedig még nem is említettük azt a nagy számú kisipari műhelyt, ahol például esküvői ruhák készültek. Zömében női munkaerő alkalmazásával.