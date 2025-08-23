augusztus 23., szombat

Bence névnap

23°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

El sem hiszed, milyen ruhákat készítettek Baranyában 40 éve – és kik mutatták be!

Címkék#Laufer László#Mohácsi Ruházati Szövetkezet#öltözék#bőr#üzem

Nem a ruha teszi az embert - szól a mondás. Az örök érvényű megállapítás igaz volt 35-40 évvel ezelőtt is, amikor pedig az emberek által viselt ruha nagyon sok darabja helyben, Baranyában készült.

Kaszás Endre
El sem hiszed, milyen ruhákat készítettek Baranyában 40 éve – és kik mutatták be!

Fotó: Laufer László

Alkalmi ruha, esküvői ruha, bőr ruha, extra méretű ruha - és még sorolhatnánk azokat a kategóriákat, amelyekben öltözet készült számos baranyai üzemben. Mivel ezekből nem csak szocialista exportra jutott, bizony megvolt a lehetősége, hogy baranyai darabokból öltözködjenek nálunk is az emberek.

A Pécsi Ruházati Szövetkezetnél egyedi módját választották az elkészült sok ruha bemutatásának
A Pécsi Ruházati Szövetkezetnél egyedi módját választották az elkészült sok ruha bemutatásának
Fotó: Laufer László / Forrás:  MW

Abban az időben, 3-4 évtizeddel ezelőtt bizony volt dolga Laufer László fotóriporter kollégánknak, ha végig akarta járni a ruhaiparban érdekelt baranyai cégeket. Komlói Ruhagyár, Pécsi Ruházati Szövetkezet, Kaposvári Ruhagyár baranyai üzemei, Május 1. Ruhagyár, SIR Kft., Mohácsi Ruházati Szövetkezet, Kesztyűgyár - bőr ruha részleg, Tritex, Szigetvári Cipőgyár. Tényleg, még felsorolni is sok. Pedig még nem is említettük azt a nagy számú kisipari műhelyt, ahol például esküvői ruhák készültek. Zömében női munkaerő alkalmazásával.

Ezt ne hagyja ki!
A jövőjük itt kezdődött

Így néztek ki a pécsi szépségek 1985-ben a kifutón – GALÉRIA

A divat már csak olyan, hogy tudjuk, hogy van, hogy itt mozog mellettünk megállás nélkül – de a viszonyunk hozzá jelenleg finoman szólva is kettős. Igen, vannak olyan hullámok, amelyekre szívesen felülünk – de van egy csomó olyan is, amelyet merő döbbenettel fogadunk, és egyáltalán nem értjük, hogyan lehet ilyen ruhákat felvenni, és kimenni ezekben az utcára.
2025.03.29. 10:00

Az üzemekben készült ruha bemutatására is volt gondjuk

És a készítők bizony méltán lehettek büszkék produktumaikra. Ennek a legjobb módja, és a legemlékezetesebb pillanatai azok voltak, amikor bemutatták a termékeket. A ruhák számos divatbemutatón, rendezvényen szerepeltek.

Mégis, a legeredetibb bemutató módot a Pécsi Ruházati Szövetkezet választotta. A cégnél ugyanis az a hagyomány alakult ki, hogy ha kollégáink látogatóba érkeztek, akkor mindig a gyártósoron vagy az irodában dolgozó hölgyek egyike-másika öltözött be az éppen legfrissebb kollekció darabjaiba. Természetesen mindig nagy sikert arattak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu