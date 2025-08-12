Aranyat érő kincs lapul Baranya földje alatt – vagyonokat fizetnek érte Európában!

Az Európában egyre keresettebb és értékesebb hazai szarvasgomba jelentős része származik az Ormánság erdeiből, foltokban itt található ugyanis a gasztronómiai csemegének tekintett gomba egyik leggyakoribb élőhelye. A kurrens területek nem véletlenül kerülnek évről évre a gyűjtők figyelmének középpontjába. A gyűjtés időszaka kora ősszel indul, és egészen január végéig, február elejéig tart.

Térségünkben jellemzően képzett kutyákat használnak az érett szarvasgomba felkutatására

Fotó: MW / Forrás: MW

A licitáláson elnyert gyűjtési jogosítvány megszerzése után nem ritka, hogy a jogosultak – természetesen az erdőtulajdonosok belegyezésével – elkerítik a jó terméssel kecsegtető réseket, s megszervezik azok őrzését.

Hogy miért? A nálunk is elterjedt isztriai szarvasgomba a legdrágább föld alatti gombafaj, ára mintegy 2000-3000 euro/kg között mozog, de a különösen nagy példányok ára ennél jóval magasabb lehet. Jellemzően árveréseken értékesítik őket.

A térségi rekord még 2018-ban született, az 1040 grammos isztriai szarvasgomba (Tuber magnatum) a hazánkban valaha előkerült legnagyobb példány, amit 2018-ban találtak Baranya egyik erdejében. Az ezt megelőző rekordot egy 2016-ban megtalált 600 grammos óriás tartotta, amit az új rekorderhez hasonlóan a NEFAG Zrt. egyik gombásza talált, ugyancsak Baranya megye egyik erdejében.

A kutatásnak több módja van, de a térségben jellemzően kutyával kutatnak az értékes termék után, a szakemberek szerint így védhető hosszú távra is a termőterület. A kutyás gombakutatás azért fontos, mert akadhat körömnyi érett és félkilónyi éretlen szarvasgomba is az avar alatt, általában 20–30 centi mélyen. Az érett és illatos eladható, az éretlen viszont semmit sem ér. Utóbbira is volt már példa Baranyában, amikor egy hölgy szép summa reményében vitte a bevizsgálóhoz súlyra komoly darabot, de mivel éretlen volt, a felhasználók számára értékelhetetlen is. A betanított keresőkutya szaglása ezért is kell tehát ahhoz, hogy azt szagolja ki az erdei illatok sűrűjében, amelyik piacképes. Az ilyen kutya akár több millió forintot is megér.

Mint megtudtuk, az aktuális szabályok szerint a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő erdőterületeken föld alatti gombák gyűjtését csak „Szarvasgomba gyűjtési hozzájárulás” birtokában lehet folytatni. A hozzájárulás kiadására minden esetben a területileg illetékes erdészeti igazgató jogosult.