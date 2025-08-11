augusztus 11., hétfő

Szebb vasútállomásra érkezhetnek a Villányt megcélzó turisták

Két baranyai vasútállomás is megújulhat a magyar kormány és a MÁV közös állomásmegújítási programja keretében. Térségünkben Villány és Pécsudvard lesz a két kedvezményezett település.

A MÁV tájékoztatása szerint a Magyar Falu Program részeként 11 helyszínen új, hűtött-fűtött utasváró létesül, ezek olyan helyek, ahol eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. További 19 helyszínen a meglévő felvételi épületet újítják fel. Megújulnak az utasforgalmi terek, hűtött-fűtött váróterem létesül, felújítják a mosdót, az épület homlokzatát és rendbe teszik az épület környezetét.

Részleteket nem közöltek, de Villányban és Pécsudvardon várhatóan a második kategória részeként újul meg a vasútállomás.

 

