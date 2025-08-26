augusztus 26., kedd

Erre készülj fel

53 perce

Nagy változások jönnek a SZÉP-kártya kapcsán szeptember 1-től

Szeptembertől átalakul a béren kívüli juttatások felhasználási rendje. A szép-kártya változása a kereteket és a felhasználási lehetőségeket is érinti.

Bama.hu
Nő a SZÉP-kártya egyenleg, éves szinten többet kaphatunk cafeteria gyanánt.

Szeptember 1-től nem csak az iskolai tanév kezdődik meg, több fontos változás lép életbe a SZÉP-kártya használatával kapcsolatban, amelyek minden kártyabirtokost érintenek. A SZÉP-kártya változás célja a rendszer átláthatóbbá, biztonságosabbá és korszerűbbé tétele, ugyanakkor a munkavállalók számára kedvezőbb feltételeket is biztosítanak.

SZÉP-kártya változások
SZÉP-kártya változás: sokakat érint.
Fotó: Fehér Gábor / Forrás: MW

SZÉP-kártya változások jönnek szeptembertől

Az eddigieknél szigorúbban szabályozzák, mire költhető a kártyán lévő összeg. A jövőben kizárólag a jogszabályban rögzített célokra – például szállásfoglalásra, vendéglátó helyeken vagy szabadidős programokra – lehet felhasználni a keretet. Ez az intézkedés elsősorban a visszaélések megakadályozását szolgálja. A SZÉP-kártya kapcsán nem volt ezidáig egységes az sem, hogy mely boltokban fogadják el: az általunk megkérdezett boltosoktól megtudtuk, hogy több Coop üzletben is használhatjuk a kártyát Baranyában, de csak élelmiszerek vásárlására. Egyelőre nem tudni, ebben lesznek-e változások.

Digitális SZÉP-kártya

Ami viszont biztos, hogy megszűnik a papíralapú elszámolás lehetősége, a jövőben minden tranzakció digitálisan történik. 

A SZÉP-kártya elfogadóhelyeken így csak elektronikus terminálokon keresztül lehet majd használni, ami gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a fizetést mind a munkavállalók, mind az elfogadóhelyek számára.

Nő a SZÉP-kártya egyenleg

Jó hír a dolgozóknak, hogy a juttatás összege is emelkedik. Az éves keret a jelenlegi 450 ezer forintról 570 ezer forintra nő, ami 120 ezer forint pluszt jelent. Ez a többlet jelentősen hozzájárulhat a belföldi pihenéshez, a vendéglátóipar támogatásához és a szabadidős tevékenységek finanszírozásához.

Határidő a maradványösszegek felhasználására

Fontos figyelni arra, hogy a 2024 és 2025 között beérkezett, fel nem használt összegek szeptember 20-áig költhetők el díjmentesen. A határidő után a maradványösszeg felhasználása 15 százalékos egyszeri díjhoz kötődik, ezért érdemes időben ellenőrizni és felhasználni a rendelkezésre álló egyenleget.

A változtatások célja

Az új szabályokkal a kormány a rendszer digitalizációját, átláthatóságát és hosszú távú fenntarthatóságát szeretné biztosítani. A magasabb juttatási keret emellett ösztönzően hathat a turizmusra és a vendéglátóiparra, ami a gazdaság több területének is kedvez.

 

