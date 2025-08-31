augusztus 31., vasárnap

Ledöbbentek a vásárlók

3 órája

Szép volt, jó volt, ennyi volt: bezár a forgalmas szupermarket

Rengetegen szerették, de most a bezárás sorsára jut.

Bama.hu
Szép volt, jó volt, ennyi volt: bezár a forgalmas szupermarket

Bezár a patak melletti szupermarket Szigetváron.

Forrás: Google Maps

Augusztus 31-én végleg bezár a Széchenyi utcában található Spar Szigetváron. A helyiek szerint az üzlet nyitásakor friss lendületet és eleganciát hozott a városba − de a megjelenő konkurencia miatt várható volt, hogy nem húzza sokáig. Egyesek már azt is tudni vélik, hogy Aldi nyílhat a helyén, de ez nem megerősített információ, zajlanak a találgatások.

Rengetegen szomorúak a bezárás miatt, az üzlet sokaknak volt elérhető távolságban.

„Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk...” − mesélte lapunknak egy helyi lakos.

 

