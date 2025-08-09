A héten is jönnek
1 órája
Szigorú ellenőrzések várhatók: a NAV ezeket a kereskedőket vizsgálja
A NAV baranyai munkatársai augusztus 11. és 17. között hétfőn Pécsen, a Nagy Imre úti üzleteket, szerdán a villányi vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
