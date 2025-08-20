Te mindent tudsz a szőlő jótékony hatásáról? Nem olyan biztos az!

A szőlőt az ókorban a gyümölcsök királyának tartották. Finom borokat már akkor is készítettek belőle, de teljes értékű tápláléknak is tekintették, mivel a húsa, a héja, a magja tele van értékes tápanyagokkal.

A szőlőből nem csak bor készül, a szőlőmagból préselt olaj számos kozmetikum és étrendkiegészítő hasznos alapanyaga. Fotó: MW / Forrás: MW

A Villányi Borvidéket, az itt készült nemzetközi hírű vörösborokat nem kell bemutatni a közönségnek, ám az utóbbi évek friss fejleménye, hogy a szőlőmag gazdasági célú feldolgozásával a gyümölcs minden alkotóeleme hasznosul már a térségben. A nagy pincészetek közül a Bock Pincészet és Gere Attila Pincészete is foglalkozik nem csak a feldolgozással, hanem a hasznosítás területeinek feltárásával is. Ugyanakkor követőik, az új generációs pincészetek közül is több érdeklődik az új profil iránt.

A szőlész-borász ágazat új profiljának eredményeként új termékek - táplálékkiegészítők, kozmetikumok jelentek meg a hazai és nemzetközi piacon. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Vármegyei Szervezete a többi helyi termelésű termék mellett a szőlőből készült termékek és különlegességek népszerűsítését is megkezdte a hagyományos promóciós programjain. A legutóbbi ilyen eseményen a NAK standján csaknem egy tucat terméket, köztük kékszőlőmag-olajat, abból készült ajakápolót, illetve szőlőmagból és bogyóhéjból készült tablettát, kékszőlőmag-mikroőrleményt is lehetett találni. A korábbi termékekhez képest újdonságot jelentett kékszőlőmag-olajos éjszakai arckrém, továbbá szérum, valamint az igen tetszetős csomagolásban kínált különböző szappanok is.

Az agrárszakértők és borászok szerint egyelőre még korai lenne azt gondolni, hogy a szőlőmagból készült termékek hasznosulása arányaiban beelőzne a hagyományos szőlő-bor üzletnek, ám az máris jól látszik, hogy ezekkel az új profilokkal lehet teljes a vertikum.