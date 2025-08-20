15 perce
Te mindent tudsz a szőlő jótékony hatásáról? Nem olyan biztos az!
Kevésbé jó idők járnak a szőlő- és bortermelőkre. Gyorsan változnak a fogyasztási szokások, a boroknak komoly kihívóik vannak, ráadásul a hazai szőlő kultúráját is támadja a kor rettegett betegsége, az aranyszínű sárgaság. Ám a szőlő nagy túlélő, és ma már azt is tudjuk, hogy nem csak a leve, hanem a húsa, a héja és a magja is aranyat ér.
A szőlőt az ókorban a gyümölcsök királyának tartották. Finom borokat már akkor is készítettek belőle, de teljes értékű tápláléknak is tekintették, mivel a húsa, a héja, a magja tele van értékes tápanyagokkal.
A Villányi Borvidéket, az itt készült nemzetközi hírű vörösborokat nem kell bemutatni a közönségnek, ám az utóbbi évek friss fejleménye, hogy a szőlőmag gazdasági célú feldolgozásával a gyümölcs minden alkotóeleme hasznosul már a térségben. A nagy pincészetek közül a Bock Pincészet és Gere Attila Pincészete is foglalkozik nem csak a feldolgozással, hanem a hasznosítás területeinek feltárásával is. Ugyanakkor követőik, az új generációs pincészetek közül is több érdeklődik az új profil iránt.
A szőlész-borász ágazat új profiljának eredményeként új termékek - táplálékkiegészítők, kozmetikumok jelentek meg a hazai és nemzetközi piacon. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Vármegyei Szervezete a többi helyi termelésű termék mellett a szőlőből készült termékek és különlegességek népszerűsítését is megkezdte a hagyományos promóciós programjain. A legutóbbi ilyen eseményen a NAK standján csaknem egy tucat terméket, köztük kékszőlőmag-olajat, abból készült ajakápolót, illetve szőlőmagból és bogyóhéjból készült tablettát, kékszőlőmag-mikroőrleményt is lehetett találni. A korábbi termékekhez képest újdonságot jelentett kékszőlőmag-olajos éjszakai arckrém, továbbá szérum, valamint az igen tetszetős csomagolásban kínált különböző szappanok is.
Az agrárszakértők és borászok szerint egyelőre még korai lenne azt gondolni, hogy a szőlőmagból készült termékek hasznosulása arányaiban beelőzne a hagyományos szőlő-bor üzletnek, ám az máris jól látszik, hogy ezekkel az új profilokkal lehet teljes a vertikum.
A szőlő magjának jótékony hatásai a következők
- A szőlőmag számos jótékony hatással bír az emberi szervezetre, főként magas antioxidáns tartalma miatt. Ezek az antioxidánsok segíthetnek a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, a sejtek öregedésének lassításában, és a rákos megbetegedések kockázatának csökkentésében.
- A szőlőmagban található antioxidánsok, mint például a proantocianidinek, segítenek megvédeni a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól. Ezen alapulva egyes kutatások szerint a szőlőmag kivonata rákellenes hatással is rendelkezhet, csökkentve a daganatok kialakulásának kockázatát.
- A szőlőmagban található hatóanyagok javíthatják az erek rugalmasságát, csökkenthetik a vérnyomást és a koleszterinszintet, ezáltal védelmet nyújthatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben.
- A szőlőmagban lévő vegyületek gyulladáscsökkentő hatásúak is lehetnek, ami segíthet az ízületi gyulladások és más gyulladásos betegségek kezelésében.
- A szőlőmag kivonata javíthatja a látást, és segíthet a szembetegségek, például a szürkehályog és a makula degeneráció megelőzésében.
- A szőlőmagolaj hidratálja és táplálja a bőrt, segíthet a ráncok megelőzésében és a bőr öregedési folyamatainak lassításában.