Fekete péntek

50 perce

Horror árat kaphatnak a pécsiek: jöhet a temetői díjemelés

Címkék#árak#Biokom Nkft#temető#önkormányzat

A hitelben fuldokló önkormányzat pénteken dönt új árszabásról. A pécsi temetkezés ára a becslések szerint közel duplájára nő. Baloldal temetői "migrációt" emleget...

Bóka Máté Ciprián
Horror árat kaphatnak a pécsiek: jöhet a temetői díjemelés

Újraváltandó urnahelyek a Pécsi Köztemetőben

Fotó: Kovács Liliána

A pécsi baloldali városvezetés nyáron kezdeményezte azt, hogy egy másfél milliárdos hitel igénybevételével kerülje el a csődhelyzetet. Mivel a hitelt az év végéig kell visszafizetni, ezért a baloldalt sürgeti az idő, és minden fillérre szüksége van. Ezért indítványozták a bérletek, jegyek árának emelését, vagy éppen az időotthonokban a térítési díjak emelését, valamint az ingatlan eladásokat. A pécsi fekete pénteken a temetkezés ára is sorra kerül...

A horror díjemeléssel nő meg a pécsi temetkezés ára

A pécsi temetkezés ára nagyon megugorhat – Fotó: Laufer László

 

A jelek pedig arra mutatnak, hogy a pécsi Biokom Nkft. is súlyos finanszírozási gondokkal küzd, hiszen például tavaly 2 milliárddal tartozott a cégnek az önkormányzat. A cég által fenntartott temető pedig negyedmilliárdos veszteséget termel. Emiatt most a baloldal lépésekre szánta el magát és a 2009-től, tehát a jobboldali regnálás kezdetétől nem emelt temetkezési díjakat emelné meg drasztikusan.

Temetkezési migráció Pécsen!

Az önkormányzat azt állítja, hogy az inflációs hatás azóta a költségek 100%-os emelkedését okozta. A környező településeken működő szolgáltatók áraihoz képest az alacsonyan tartott pécsi díjak miatt „temetkezési migráció” alakult ki.  A jelenlegi pécsi díjak a szolgáltatások önköltségét sem fedezik, az így keletkező hiányt gyakorlatilag a pécsiek finanszírozzák az önkormányzati költségvetésen keresztül.

A pénteki közgyűlésen várhatóan a baloldal által megemelendő díjak rendezése során az lenne a cél, hogy még így is a piaci árak alatt maradna a közszolgáltatások díja. Sőt miután 2009 óta 100 százalékban nőttek a költségek, az emelés után is az 

  • az urnás temetések esetében ennek a növekedésnek 55%-át, illetve 
  • a koporsós temetések esetében pedig a növekedésnek 66%-át továbbra is a város viselné.

Nullára hoznák ki a horror áremeléssel

Amíg 2020-ban az értékesítés árbevétele 457 millió volt, addig 2024-ben 710 millió volt ez az összeg. Ennek ellenére a becslések szerint idén már 221 millió forintos veszteséget fog elérni a temetkezési ágazat –  ezt tudnák nullára, vagy 40 milliós pluszra kihozni a tervezett emeléssel. Mivel rengeteg különböző választható tényezőből, változóból áll össze egy-egy temetkezés költsége, és az önkormányzat átlagosan nem is mutatta be az arányokat, de a városházi forrásunk szerint a becslések szerint koporsós temetés ára 870 ezerről 1,7 millióra emelkedik, és csak kicsivel kisebb emelésre lehet számítani az urnás temetkezés esetében.

Az önkormányzat amúgy azt is állítja, hogy a veszteség minimalizálására az üzemeltető számos intézkedést meghozott már: igazgatói utasítás keretében fokozott költséghatékony gazdálkodást vezettek be, a beszerzéseket is felülvizsgálták, de a veszteségek miatt a beruházások elmaradtak.
Az árbevételt is igyekeztek növelni, elindították a virág webshopot, külön ösztönzőrendszert vezetettek be a virág- és sírkő értékesítésére.

A temetkezés ára máshol több?

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Központi Sírkert, a pécsi köztemető több mint 60 hektáros területével az ország legnagyobb temetői között szerepel, ezen kívül pedig további 5 peremtemető is van Pécsen. Bár a fenntartási költségekben jelentős különbség mutatkozik az ország különböző  temetőiben, a területi adottságok, eltérő zöldfelületek és szolgáltatások miatt, de egy, a pécsi önkormányzat által készített összehasonlító elemzés alapján a pécsi díjak alacsonyak maradhatnak a várható díjemelés után is – állítólag.

Frissítés:

Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester az augusztus 29-i, péntek délutáni közgyűlésen jelezte, hogy a temetői díjemelésekkel kapcsolatos előterjesztést leveteti, és szeptemberre halasztja el annak előterjesztését, mert az ahhoz kapcsolódó kedvezménycsomagot is ki akarják dolgozni. A temetői díjak megemelése tehát továbbra is napirenden van. 




 

 

 

