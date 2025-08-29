Horror árat kaphatnak a pécsiek: jöhet a temetői díjemelés

A pécsi baloldali városvezetés nyáron kezdeményezte azt, hogy egy másfél milliárdos hitel igénybevételével kerülje el a csődhelyzetet. Mivel a hitelt az év végéig kell visszafizetni, ezért a baloldalt sürgeti az idő, és minden fillérre szüksége van. Ezért indítványozták a bérletek, jegyek árának emelését, vagy éppen az időotthonokban a térítési díjak emelését, valamint az ingatlan eladásokat. A pécsi fekete pénteken a temetkezés ára is sorra kerül...



A pécsi temetkezés ára nagyon megugorhat – Fotó: Laufer László

A jelek pedig arra mutatnak, hogy a pécsi Biokom Nkft. is súlyos finanszírozási gondokkal küzd, hiszen például tavaly 2 milliárddal tartozott a cégnek az önkormányzat. A cég által fenntartott temető pedig negyedmilliárdos veszteséget termel. Emiatt most a baloldal lépésekre szánta el magát és a 2009-től, tehát a jobboldali regnálás kezdetétől nem emelt temetkezési díjakat emelné meg drasztikusan.

Temetkezési migráció Pécsen!

Az önkormányzat azt állítja, hogy az inflációs hatás azóta a költségek 100%-os emelkedését okozta. A környező településeken működő szolgáltatók áraihoz képest az alacsonyan tartott pécsi díjak miatt „temetkezési migráció” alakult ki. A jelenlegi pécsi díjak a szolgáltatások önköltségét sem fedezik, az így keletkező hiányt gyakorlatilag a pécsiek finanszírozzák az önkormányzati költségvetésen keresztül.

A pénteki közgyűlésen várhatóan a baloldal által megemelendő díjak rendezése során az lenne a cél, hogy még így is a piaci árak alatt maradna a közszolgáltatások díja. Sőt miután 2009 óta 100 százalékban nőttek a költségek, az emelés után is az

az urnás temetések esetében ennek a növekedésnek 55%-át, illetve

a koporsós temetések esetében pedig a növekedésnek 66%-át továbbra is a város viselné.

Nullára hoznák ki a horror áremeléssel

Amíg 2020-ban az értékesítés árbevétele 457 millió volt, addig 2024-ben 710 millió volt ez az összeg. Ennek ellenére a becslések szerint idén már 221 millió forintos veszteséget fog elérni a temetkezési ágazat – ezt tudnák nullára, vagy 40 milliós pluszra kihozni a tervezett emeléssel. Mivel rengeteg különböző választható tényezőből, változóból áll össze egy-egy temetkezés költsége, és az önkormányzat átlagosan nem is mutatta be az arányokat, de a városházi forrásunk szerint a becslések szerint koporsós temetés ára 870 ezerről 1,7 millióra emelkedik, és csak kicsivel kisebb emelésre lehet számítani az urnás temetkezés esetében.