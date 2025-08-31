1 órája
A Tisza-adó súlyos terhet róna a baranyai oktatási szektorra
Egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos adórendszert, és bevezetné a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót. Az oktatási szektor baranyai munkavállalóira is jelentős pluszterheket róhat a Tisza-adó, így érintheti őket az új adótervezet.
Komoly többletterhet róhat az oktatásban dolgozókra is a Tisza-adó. Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum alapján a Magyar Péter vezette párt kormányra kerülése esetén megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. A javasolt változtatás elsősorban a középosztályt és a gyermeket nevelő családokat érintené hátrányosan, és sokak szerint a Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorító intézkedéseit idézi. A tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében Baranya vármegyében a teljes munkaidőben foglalkoztatott, közfoglalkoztatottakat nem számoló oktatási dolgozók nettó átlagkeresete 472 476 forint, ami 688 700 forintos bruttó bérnek felel meg. Bár az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentősen növelte az egészségügyi forrásokat — a 2025-ös költségvetésben 2024-hez képest több mint 300 milliárd forinttal többet fordítva reformokra és bérfejlesztésekre — a Tisza-csomag hatásai ezeket a többleteket is mérsékelhetik.
Baranyai bérek alakulása a Tisza-adó után
A baranyai oktatásban dolgozók bruttó 688 700 forintos átlagbére után 103 305 ezer forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei havi szinten 13 ezer, éves szinten csaknem 160 ezer forinttal nőnének.
Baranyában átlagosan évi 150 ezer forint mínuszt jelentene a Tisza-adó
A Magyar Nemzet az év elején megírta, hogy a 2025-ös költségvetés az oktatási szektor számára is jelentős forrásokat biztosít, kiemelve a pedagógusok bérfejlesztését. A számadatok alapján több mint 1 600 milliárd forintot biztosítanak az oktatásban dolgozók bérére. Az oktatási kiadások idén megközelítik a 3900 milliárd forintot, amely jelentős, 2500 milliárd forintos növekedést jelent 2010-hez képest. A kormány célja, hogy a pedagógusok átlagbére meghaladja a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát, és a tavalyi 32,2 százalékos béremelés után idén újabb 21,2 százalékkal nő a tanárok bére, a cél a 844 ezer forintos pedagógus átlagbér elérése – írta akkor a polgári napilap.
Ezek a kormányzati intézkedések Baranya vármegyében és Pécsen már akkor éreztették a hatásukat. Az egyik legpatinásabb pécsi iskola igazgatója januárban arról beszélt lapunknak, hogy a béremelés biztosíthatja a nyugodt és kiegyensúlyozott szakmai munkát.
De nem csak az oktatásban dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén mennyivel kerülne kevesebb pénz a Baranya vármegyeiek zsebébe. Emellett azt is kiszámoltuk, hogy az egészségügyi dolgozók mennyivel több szja-t fizetnének.
A Tisza-adó az egészségügyi dolgozókat sem érintené könnyen Baranyában, erről írt cikkünket itt olvashatják.
A Tisza-adóval a baranyai egészségügyi dolgozók zsebéből is kivennék a pénzt