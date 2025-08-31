Komoly többletterhet róhat az oktatásban dolgozókra is a Tisza-adó. Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum alapján a Magyar Péter vezette párt kormányra kerülése esetén megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. A javasolt változtatás elsősorban a középosztályt és a gyermeket nevelő családokat érintené hátrányosan, és sokak szerint a Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorító intézkedéseit idézi. A tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna.

A Tisza-adó súlyos terhet róna a baranyai oktatási szektorra

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében Baranya vármegyében a teljes munkaidőben foglalkoztatott, közfoglalkoztatottakat nem számoló oktatási dolgozók nettó átlagkeresete 472 476 forint, ami 688 700 forintos bruttó bérnek felel meg. Bár az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentősen növelte az egészségügyi forrásokat — a 2025-ös költségvetésben 2024-hez képest több mint 300 milliárd forinttal többet fordítva reformokra és bérfejlesztésekre — a Tisza-csomag hatásai ezeket a többleteket is mérsékelhetik.

Baranyai bérek alakulása a Tisza-adó után

A baranyai oktatásban dolgozók bruttó 688 700 forintos átlagbére után 103 305 ezer forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei havi szinten 13 ezer, éves szinten csaknem 160 ezer forinttal nőnének.