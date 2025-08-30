A Tisza-adóval a baranyai egészségügyi dolgozók zsebéből is kivennék a pénzt

Döbbenetes extra terheket jelent a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Az egészségügyi dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó.

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Baranya vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 534 674 forint, ami 778 156 forintos bruttó bért jelent. Noha az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentős forrásbevonást hajtott végre az egészségügyben, így 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít a 2025-ös büdzséből a reformokra, dolgozói bérfejlesztésekre, a Tisza-csomag most ezeket is erodálhatja.

Így változna a Tisza-adó után a fizetés Baranyában

A baranyai egészségügyi dolgozók bruttó 778 156 forintos átlagbére után 116 723 ezer forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei havi szinten mintegy 25 ezer, éves szinten több mint 300 ezer forinttal nőnének.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel Baranyában az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és 2015-től évről évre folyamatosan nő az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint, ezért Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba döntene egy 15 éve tartó építkezést.