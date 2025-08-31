Magyar Falu Program
4 órája
Több mint 16 millió forint érkezik Egerágra – mutatjuk, mire költik
Az egerági önkormányzat arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a Magyar Falu Program keretében útfelújításra több mint 16 millió forint támogatást nyertek.
A pályázat az óvoda utcájának a felújítását teszi lehetővé – közölte az önkormányzat, amely egyúttal köszönetet mondott Hargitai János kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a támogatásért.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre