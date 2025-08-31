augusztus 31., vasárnap

Több mint 16 millió forint érkezik Egerágra – mutatjuk, mire költik

Az egerági önkormányzat arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a Magyar Falu Program keretében útfelújításra több mint 16 millió forint támogatást nyertek.

Bama.hu

A pályázat az óvoda utcájának a felújítását teszi lehetővé – közölte az önkormányzat, amely egyúttal köszönetet mondott Hargitai János kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a támogatásért.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
